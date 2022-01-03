Altay'da Paixao'ya iki talip var

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'da sezonun ilk yarısında sadece 1 kez ilk 11'de forma şansı bulan Portekizli golcü Marco Paixao'ya Spor Toto 1'inci Lig'den iki kulübün talip olduğu öğrenildi.

Siyah-beyazlı formayla 3 kez üst üste 1'inci Lig'de gol kralı olan, geçen sezon Play-Off finalinde 90'ıncı dakikada attığı golle takımını 18 yıl sonra Süper Lig'e taşıyan 37 yaşındaki santrfora Yılport Samsunspor ve Manisa Futbol Kulübü'nün teklif sunduğu belirtildi. İzmir temsilcisinde ilk 3 yılında 77 gol kaydeden Paixao'nun cazip bir teklif gelmesi halinde gönderileceği ifade edildi.