Altay'da sahne gençlerin - Son Dakika
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Altay'da sahne gençlerin

09.05.2022 10:12
Altay'da sahne gençlerin

Süper Lig'de küme düşmesi kesinleşen Altay'da, Giresunspor karşılamasında altyapıdan yetişen 2 genç oyuncu ilk kez A takım forması giydi.

Süper Lig'de küme düşmesi kesinleşen Altay'da, Giresunspor karşılamasında altyapıdan yetişen 2 genç oyuncu ilk kez A takım forması giydi.

Spor Toto Süper Lig'in 36. hafta maçında ligde matematiksel olarak küme düşmeyi garantileyen Altay, konuk ettiği Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı. Yaşanan mali sorunlar sebebiyle Bamba, Paixao ve Pinares gibi hücum oyuncularının kulüpten ayrılması üzerine siyah-beyazlı teknik ekip, Giresunspor karşılaşmasında altyapısından yetiştirdiği genç oyunculara yöneldi. Altay U19 takımında forma giyen oyunculardan forvet Erdem Özcan, 58. dakikada Ahmet Rayan'ın yerine oyuna girerken, Nurettin Küçükdeniz ise 83. dakikada Zeki Yıldırım'ın yerine oyuna dahil oldu. İlk kez A Takım forması giyen iki genç oyuncu, oyuna girdikleri andan itibaren siyah-beyazlı taraftarların desteğini arkalarına alarak sahada mücadeleci bir oyun sergiledi.

Altay'ın 20 yaşındaki oyuncusu Eren Erdoğan ise 58. dakikada, kendisi gibi altyapıdan yetişen ve bu sezon 22 maçta forma şansı bulan Kazımcan Karataş'ın yerine oyuna girdi.

Öte yandan, genç oyuncular Efe Sarıkaya ve Tugay Gündem de yedek kulübesinde hazır bekledi. - İZMİR

Altay'da sahne gençlerin
Altay'da sahne gençlerin
Altay'da sahne gençlerin

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Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 Giresunspor: 1 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 Giresunspor: 1 (Maç sonucu) Altay-Giresunspor maçının ardından Altay-Giresunspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, oyunlar, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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