Altay\'da Yeni Dönem Başlıyor

KAPTAN 44 YAŞINDA
Altay'ın profesyonel liglerin en yaşlı ismi ve en yaşlı golcüsü unvanlarını elinde bulunduran takım kaptanı Murat Uluç 44'üncü doğum gününü kutladı. Siyah-beyazlılarda 2019 yılında jübile yapıp ardından sportif direktör ve antrenör olarak görev yapmasına rağmen kulübün transfer yasağı nedeniyle futbolu bıraktıktan 3 yıl sonra 2022'de sahalara dönen tecrübeli golcü 44 yaşına bastı. 15 Mayıs 1981 doğumlu olan Murat Uluç ligde bu sezon 19'u ilk 11'de 30 maçta forma giyerek 3 gol atmıştı. Altyapısından çıktığı takımıyla son iki sezonda iki kez küme düşme acısı yaşayan Murat Uluç futbola devam edip etmeyeceğiyle ilgili kararı henüz vermedi.
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