Altay'da Yeni Dönem Başlıyor - Son Dakika
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Altay'da Yeni Dönem Başlıyor

Altay\'da Yeni Dönem Başlıyor

Altay'da başkanlık kongresi ile takımın geleceği şekillenecek; transfer yasağı sorunları sürecek.

16.05.2025 12:22
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YENİ sezonda 3'üncü Lig'de mücadele edecek Altay'ın 28 Mayıs'ta yapılacak kongresinde iş insanı Vahdettin Heyal başkanlığa adaylığını sosyal medya hesabından açıklarken, takımın geleceği ise seçimden sonra belli olacak. Ağır borç yükü nedeniyle transfer yasağı ile karşı karşıya kalan siyah-beyazlılarda başta Teknik Direktör Gökhan Karaaslan'ın geleceği netlik kazanacak. Karaaslan'la yola devam edilip edilmeyeceğinin netleşmesi durumunda birçok üst lig takımının transfer etmek istediği genç oyuncularla ilgili de yol haritası belirlenecek. Özellikle Onur Efe ve Yunus Efe Sarıkaya'nın transferleri gündeme gelirken, sözleşmeleri biten ya da takımdan ayrılmak isteyen oyuncularla da tek tek masaya oturulacak.

KAPTAN 44 YAŞINDA

Altay'ın profesyonel liglerin en yaşlı ismi ve en yaşlı golcüsü unvanlarını elinde bulunduran takım kaptanı Murat Uluç 44'üncü doğum gününü kutladı. Siyah-beyazlılarda 2019 yılında jübile yapıp ardından sportif direktör ve antrenör olarak görev yapmasına rağmen kulübün transfer yasağı nedeniyle futbolu bıraktıktan 3 yıl sonra 2022'de sahalara dönen tecrübeli golcü 44 yaşına bastı. 15 Mayıs 1981 doğumlu olan Murat Uluç ligde bu sezon 19'u ilk 11'de 30 maçta forma giyerek 3 gol atmıştı. Altyapısından çıktığı takımıyla son iki sezonda iki kez küme düşme acısı yaşayan Murat Uluç futbola devam edip etmeyeceğiyle ilgili kararı henüz vermedi.

Kaynak: DHA

Efe Sarıkaya, Murat Uluç, Vahdettin, Onur Efe, Futbol, Altay, Yaşam, Spor, Son Dakika

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