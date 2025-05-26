Altay'da Yüksel Gürüz Aday - Son Dakika
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Altay'da Yüksel Gürüz Aday

Altay\'da Yüksel Gürüz Aday
26.05.2025 11:59
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Prof. Dr. Yüksel Gürüz, Altay başkan adaylığını duyurarak Tuna Üzümcü ile ön protokol imzaladı.

Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR,

ALTAY'da çarşamba günü yapılacak olağan genel kurul öncesi başkan adaylığını sosyal medya hesabından duyuran Prof. Dr. Yüksel Gürüz'ün ilk icraatı Teknik Direktör Tuna Üzümcü ile ön protokol yapmak oldu. Başkan adayı Gürüz, "Sevgili Tuna Üzümcü ile ön protokol imzalandı. Allah nasip eder de o şerefli koltuk nasip olursa takımımız Tuna oğluma emanet" dedi. Siyah-beyazlı kulüpte 2021-22'de Süper Lig'de sportif direktör olarak, 2022-23 ve 2023-24'te teknik direktör olarak çalışan Tuna Üzümcü geçen sezon Bucaspor 1928'de teknik adam olarak görev yaptı.

Teknik Direktör Üzümcü yaptığı açıklamada, "Hepimizin çok sevdiği ve ortak paydamız olan Altay Spor Kulübü'nde genel kurul öncesi başkan adaylığını açıklayan Prof. Dr. Yüksel Gürüz ve ekibine çıkmış oldukları bu kutsal yolculukta tüm kalbimle başarılar dilediğimi ifade etmek isterim. Genel kurulumuzda seçilse de seçilmese de kendilerinin yanında olduğumu belirtmek isterim. Burada asıl ve esas olan Altay'dır. Altay'ın bir şansı olduğuna inanmak ve eski günlerine dönebilmesi adına heyecanlanmaktır" ifadelerine yer verdi.

YÜKSEL GÜRÜZ: ALTAY BAŞKANLIĞI KUTSALDIR

Altay'ın başkan adayı Yüksel Gürüz, "Altay başkanlığı her Altaylıyım diyen için kutsaldır" mesajı verdi. Başkanlık makamının değerini bildiğini ifade eden Gürüz, "Çünkü onu özümseyerek büyüdüm. Benim için vatanım, bayrağım, inancım ve ailemden sonra vazgeçilmezimdir. Her Altaylı benim kardeşimdir. Kimseyi üzüp, ötekileştirmek Altaylı olarak bana yakışmaz. Sonuç ne olursa olsun kongreye taraf olarak girecek ve birlik olarak çıkacağız. Kin tutan Altaylılar, menfaat uğruna Altaylı gözükenler bizden uzak olsun. İnşallah Büyük Altay, Yüksel'ecek."

KONGREDE TEK LİSTE İDDİASI

Altay'da başkan adaylığını geçen hafta açıklayan Sinan Kanlı'nın adaylıktan çekilebileceği iddia edildi. Siyah-beyazlıların çarşamba günü gerçekleşecek kongreye tek aday listeyle girmesi bekleniyor. Sürpriz bir aday çıkmaması halinde İzmir temsilcisinde yeni başkan Yüksel Gürüz olacak. Altay'ın teknik direktörlük görevini ise Tuna Üzümcü üstlenecek. Altay'da daha önce başkan adaylığını açıklayan Vahdettin Heyal da aday olamadığı için Gürüz'e destek vermişti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Altay'da Yüksel Gürüz Aday - Son Dakika

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