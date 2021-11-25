Altay deplasmanda Başakşehir önünde

SPOR Toto Süper Lig'de geçen hafta evinde Adana Demirspor'a 3-1 yenilerek son 6 maçında 5'inci mağlubiyetini alan Altay, yarın Medipol Başakşehir deplasmanında çıkış arayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan stoper Björkander ve sol bek Naderi forma giyemeyecek.
İyi başladığı ligde yaşadığı düşüşle toplam 13 maçta 16 puan toplayarak 11'inci sırada yer alan İzmir temsilcisi, 21 puanı bulunan 7'nci basamaktaki Başakşehir'i yenerek kötü gidişe son vermeyi hedefliyor. Siyah-beyazlılar, rakibinin teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki 5 haftalık galibiyet serisini de sona erdirmek istiyor.
Kaynak: DHA
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