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Altay'ın hevesi kursağında kaldı - Son Dakika

Altay'ın hevesi kursağında kaldı

22.12.2021 11:43
Altay'ın hevesi kursağında kaldı

18 yıl sonra yer aldığı Spor Toto Süper Lig'de sezona hızlı bir başlangıç yaptıktan sonra düşüşe geçen Altay, yıllar sonra kavuştuğu Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda da umduğunu bulamadı.

18 yıl sonra yer aldığı Spor Toto Süper Lig'de sezona hızlı bir başlangıç yaptıktan sonra düşüşe geçen Altay, yıllar sonra kavuştuğu Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda da umduğunu bulamadı. Efsane futbolcusu ve takımın Süper Lig hasretine son veren mevcut teknik direktörü Mustafa Denizli'nin ismini taşıyan evindeki ilk maçında Hatayspor'a, dün de lider Trabzonspor'a 2-1'lik skorlarla boyun eğen İzmir temsilcisi, umut veren oyununu skora yansıtamayarak hayal kırıklığı yaşattı. Alsancak'taki 2 karşılaşmada da jeneriklik gollerle öne geçmesine rağmen skoru koruyamayan İzmir temsilcisi tehlikeli bölgeden uzaklaşma fırsatını kaçırdı.

İzmir'de 24 Eylül'de Beşiktaş'ı 2-1 yendikten sonra çıktığı 11 müsabakada galibiyet yüzü göremeyerek düşme hattı sınırına gelen Altay, bu periyotta 8 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı. Ligde 3 aydır taraftarının yüzünü güldüremeyen siyah-beyazlılar, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı ilk yarının son maçında Kasımpaşa'yı dize getirerek yeni yıla mutlu girmeyi hedefliyor. Takımına olan güvenini her fırsatta dile getiren Teknik Direktör Mustafa Denizli, ara transfer döneminde 1 ya da 2 takviyeye ihtiyaç duyduklarını, transfer yapamamaları durumunda bile üst sıralara tırmanacaklarına inandığını ifade etti.

CEBRAİL'İN BURUK SEVİNCİAltay'da bu sezon sergilediği performansla tüm dikkatlerini üzerine çeken sağ bek Cebrail Karayel, dün Trabzonspor karşısında 33'üncü dakikada attığı müthiş golle takımını 1-0 öne geçirdikten sonra sahadan 2-1 yenik ayrılmaları nedeniyle buruk sevinç yaşadı. Ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı net vuruşla meşin yuvarlağı 90'a gönderen 27 yaşındaki savunmacıya Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır da hakkını verdi. Bu gol hariç net pozisyonlarda Altaylıların önünde kalesine duvar ören Uğurcan, maçtan sonra, "Çok güzel bir gol yedim. Tebrik ederim, haftanın golü bence" diyerek rakibini kutladı. Cebrail, Süper Lig kariyerinde çıktığı 40'ıncı maçında ilk kez gol sevinci yaşadı. Deneyimli savunmacı daha önce 1, 2 ve 3'üncü liglerde gol atma başarısı göstermişti.TOLGA SÜRESİZ KADRO DIŞISiyah-beyazlılarda yedek sağ bek Tolga Ünlü'nün süresiz kadro dışı kaldığı öğrenildi. Geçen sezon siyah-beyazlı takımla Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan Tolga, bu sezon Süper Lig'de 3 karşılaşmada 185 dakika görev alırken, kupada ise 2 maçta 145 dakika sahada kaldı. Kendisine kulüp bulması istenen gurbetçi futbolcunun sözleşmesinin devre arasında feshedilmesi bekleniyor.GEÇ DEĞİŞİKLİK ELEŞTİRİSİ

Altaylı taraftarlar sosyal medyada yaptıkları yorumlarda Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin dün Trabzonspor karşısında uzatma dakikalarında yaptığı iki değişikliği eleştirdi. Teknik patron Denizli, takımı 88'inci dakikada 2-1 geriye düştükten sonra 90+2'nci dakikada forvet oyuncuları Paixao ve Rayan'ı sahaya sürdü. Bu hamlenin daha erken yapılması gerektiğini iddia eden Altay taraftarları, tecrübeli teknik adamın yardımcısı Mert Nobre'yi de kabahatli buldu. Altaylılar 88'inci dakikada Cornelius'un attığı ikinci gol öncesi asistin kolla yapıldığını savunarak hakemlere de tepki gösterdi.


Spor Toto Süper Lig, Mustafa Denizli, Denizli, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay'ın hevesi kursağında kaldı - Son Dakika Spor


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