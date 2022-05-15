Altay'ın kongresi ertelendi - Son Dakika
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Altay'ın kongresi ertelendi

15.05.2022 17:19
Altay'ın kongresi ertelendi

ALTAY'ın 28 Nisan'da yarıda kalıp yarın tamamlanacağı açıklanan olağanüstü genel kurulu fiziki koşullar sağlanamaması nedeniyle 20 Mayıs'a ertelendi.

ALTAY'ın 28 Nisan'da yarıda kalıp yarın tamamlanacağı açıklanan olağanüstü genel kurulu fiziki koşullar sağlanamaması nedeniyle 20 Mayıs'a ertelendi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yarıda kalan toplantıya devam edilebilmesi için toplantı salonunda olması gereken gerekli materyaller ve fiziki koşullar sağlanamadığından; 20.05.2022 tarihinde İzmir Faal Futbol Hakemleri Derneği Sempozyum Salonu'nda saat 17.30 itibariyle Olağanüstü Genel Kurul'a kaldığı yerden devam edecektir" denildi.


- İzmir
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İzmir, Mayıs, Nisan, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay'ın kongresi ertelendi - Son Dakika


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