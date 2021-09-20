Altay'ın Rize yolculuğu başladı

Altay, karşılaşma için son çalışmasını Rize'de gerçekleştirilecek.

Trabzon'dan kara yoluyla Rize'ye geçecek siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Ahmed Rayan, Cesar Pinares, Martin Rodrigues, Andre Poko ve Eren Erdoğan kafilede yer almadı.

Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor 'la karşılaşacak Altay , karşılaşma için hava yoluyla Trabzon 'a gitti.

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