TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Batman Petrolspor'a 5-0 yenilerek galibiyet özlemi 4 haftaya yükselen Altay yarın İskenderunspor'un konuğu olacak. Kırıkhan İlçe Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak karşılaşmayı Levent Buğra Vartemel yönetecek. Hafta içinde kupada Karaman FK'ya 1-0 yenilerek elenen siyah-beyazlılar, ligde çıkış yakalamayı hedefliyor. Altay grupta 5 puanla düşme hattının 3 puan ve 1 basamak üzerinde yer alıyor. İskenderunspor ise 11 puanla 6'ncı sırada yer buldu.
Son Dakika › Spor › Altay, İskenderunspor ile Kritik Maçta Karşılaşıyor - Son Dakika
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