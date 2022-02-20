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Altay isyan bayrağını açtı - Son Dakika

Altay isyan bayrağını açtı

20.02.2022 12:00
Altay isyan bayrağını açtı

Spor Toto Süper Lig'de 26'ncı hafta karşılaşmasında Vodafone Park'ta Beşiktaş'a 1-0 yenilen düşme potasındaki Altay, isyan bayrağını açtı.

Spor Toto Süper Lig'de 26'ncı hafta karşılaşmasında Vodafone Park'ta Beşiktaş'a 1-0 yenilen düşme potasındaki Altay, isyan bayrağını açtı. Karşılaşmada net penaltılarının verilmediğini ifade eden siyah-beyazlılar maçın hakemlerini sert bir dille eleştirdi. Başkan Özgür Ekmekçioğlu, "Artık bıçak kemiğe dayandı" diyerek, "Martin Rodriguez'in çalımında Beşiktaşlı futbolcu yerde topu elle kesti. Biz iki haftada iki pozisyonu da tribünden net gördük. VAR zaten böyle pozisyonlarda hakeme yardımcı olmak için var. İki kritik maçta ve bu kadar önemli pozisyonlarda VAR'ın devreye girerek net penaltıyı hakeme her açıdan göstermesi ve kararda aktif rol oynaması gerekirdi" diye konuştu.

Başkan Vekili Levent Doğanoğlu bu sezon hakemlerin aleyhlerinde çok büyük hatalar yaptığını dile getirdi. Leventoğlu sezon boyunca yapılan yanlışlara değinerek, "Kasımpaşa maçında Paixao'nun golü ofsayt nedeniyle iptal edildi. Kazımcan'ın hareketine anlamsızca penaltı çalındı. Beşiktaş'la Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığımız maçta rakip oyuncu Rosier'in Naderi'ye hareketi ve verilmeyen penaltı vardı. Giresunspor maçında VAR kararıyla verilen gol, Çaykur Rize maçında Zeki'ye yapılan hareketin penaltı olarak değerlendirilmemesi ve son Beşiktaş maçında oyuncunun topu elle kesmesi ve oyuncu değişiklik hakkını görmezden gelmesi gibi birçok karar alındı" dedi.

"DEĞİŞİKLİK HAKKI ELİMİZDEN ALINDI"

Levent Doğanoğlu, "Biz sadece lige odaklandık ve buradan kafamızı bile kaldırmadan yolumuza devam etmek istiyoruz. Fakat sezon başından bu yana ne zaman ivme kazansak bir şekilde gündemimiz hakemler oluyor. Sadece son iki maçta hakem hataları nedeniyle üç puan kaybettik. 25 puana ulaşacaktık. Artık çok önemli haftalara giriyoruz, bir daha hakem konuşmak istemiyoruz. Sadece biz değil, kimse konuşmasın ve sadece futbola odaklanalım. Ek olarak faulü yapan Vida iken Pinares'e de sarı kart verilmesi, oyuncu değişiklik hakkımızın elimizden alınması büyük yanlışlardı" yorumunu yaptı.ÖZBALTA: OLGUN DAVRANMALIYIZ

Teknik direktör Serkan Özbalta ise dik duracaklarını ve asla vazgeçmeyeceklerini söyledi. Özbalta, "Dik durmak durumundayız. Gelecek adına işimiz kolay değil ama olgun davranmak zorundayız. Bu bir oyun. Bulunduğumuz durumdan çıkmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı. Ligde 22 puanla düşme hattında sondan ikinci sırada kalan Altay, gelecek hafta evinde Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek.


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Vodafone Park, Beşiktaş, İsyan, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay isyan bayrağını açtı - Son Dakika Spor


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