Üye Girişi
Altay maçından notlar - Son Dakika

Altay maçından notlar

19.01.2022 20:00
Altay maçından notlar

Sarı-lacivertlilerde 4 değişiklikFenerbahçe'de 6 eksikİsmail Kartal 6.5 yıl sonra Kadıköy'deErtuğrul Çetin ilk kez 11'de Mert Nobre eski takımına karşıAltay'da 3 eksikNaderi ile Zeki yedek Mustafa AKIN/İSTANBUL, – Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 22'nci haftasında Fenerbahçe,...

Sarı-lacivertlilerde 4 değişiklik

Fenerbahçe'de 6 eksik

İsmail Kartal 6.5 yıl sonra Kadıköy'deErtuğrul Çetin ilk kez 11'de

Mert Nobre eski takımına karşı Altay'da 3 eksikNaderi ile Zeki yedek

Mustafa AKIN/İSTANBUL, – Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 22'nci haftasında Fenerbahçe, Altay'ı konuk ediyor. Ülker Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan maçta hakem Hüseyin Göçek düdük çaldı. Göçek'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ile Mustafa Savranlar üstlendi. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 4 değişik isimle sahaya çıktı. Kartal, ligin 21'inci haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor maçının 11'ine göre; Berke, Zajc, Rossi ve Mesut'un yerlerine; Ertuğrul, Crespo, Pelkas ve Szalai'ye görev verdi. Kartal, Altay maçına şu 11'le çıktı: "Ertuğrul, Ferdi, Kim Min-Jae, Serdar Aziz, Szalai, Crespo, Sosa, Osayi-Samuel, İrfan, Pelkas, Serdar Dursun."FENERBAHÇE'DE 6 EKSİKFenerbahçe, Altay karşısına 6 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Berke Özer, Novak, Mert Hakan, Muhammed Gümüşkaya, Burak Kapacak takımda yer alamadı.İSMAİL KARTAL 6.5 YIL SONRA KADIKÖY'DEFenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, 6.5 yıl sonra sarı-lacivertli takımın başında Kadıköy'de yer aldı.Sarı-lacivertli ekipte Vitor Pereira'nın yerine göreve gelen İsmail Kartal, Kadıköy'de takımın başında yer aldı. En son 2014-15 sonunun son haftasında Kasımpaşa ile oynanan maçta yer alan sarı-lacivertli takımın başında yer alan Kartal, yeniden göreve gelmesinin ardından ikinci maçını taraftarı önünde oynadı.Öte yandan sarı-lacivertli taraftarlar mücadele öncesinde İsmail Kartal lehine tezahüratlarda bulundu. Tecrübeli teknik adam ise taraftarları selamlayarak karşılık verdi.ERTUĞRUL ÇETİN İLK KEZ 11'DESarı-lacivertli ekipte Altay Bayındır ve Berke Özer'in yokluğunda kalede Ertuğrul Çetin yer aldı.Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Altay Bayındır ile Berke Özer, Altay maçında yer almadı. Sarı-lacivertlilerde kale ilk kez Ertuğrul Çetin'e emanet edildi.Öte yandan Ertuğrul Çetin'in kalede yer almasıyla yedek kaleci ise Bartu Kulbilge oldu.MESUT YEDEK SOYUNDUFenerbahçe'de Mesut Özil, Altay mücadelesine yedekler arasında başladı. Tecrübeli futbolcu teknik direktör Kartal'ın kararı doğrultusunda karşılaşmaya yedek soyundu.MERT NOBRE ESKİ TAKIMINA KARŞIAltay'da Mustafa Denizli'nin ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Mert Nobre, eski takımına karşı mesai yaptı. Ligin 21'inci haftasında Alanyaspor ile oynanan maçın 11'ine göre 3 değişiklik yaptı. Nobre; Naderi, Bamba, ve Thiam'ın yerlerine Tolga, Rodriguez ve Rayan'a görev verdi. Mert Nobre, Fenerbahçe karşısında şu 11'le çıktı: "Lis, Tolga, Björkander, Murat, Kazımcan, Ceyhun, Thaciano, Kappel, Pinares, Rodriguez, Rayan."ALTAY'DA 3 EKSİKAltay, Fenerbahçe maçına 3 oyuncusundan yoksun çıktı. İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan Cebrail ile Serge Aka'nın yanı sıra Gabon Milli Takımı'nda yer alam Poko, Fenerbahçe maçında yer alamadı.Öte yandan Alanyaspor maçında hafif sakatlığı sebebiyle yer almayan Zeki ile sakatlık yaşayan Naderi, yedekler arasında yer aldı.


YORUMLAR
500

Fenerbahçe, Mert Nobre, Kadıköy, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay maçından notlar - Son Dakika Spor


Süper Lig'de Trabzonspor, Giresunspor'u ağırlıyor Süper Lig'de Trabzonspor, Giresunspor'u ağırlıyor         
19:54
İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı         
17:05
Kablo ile boğularak öldürülen adamın katili, arkadaşı çıktı Kablo ile boğularak öldürülen adamın katili, arkadaşı çıktı         
16:36
Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında         
15:25
Son Dakika: Erdoğan'dan muhtarlara müjde: Maaşlarınızı asgari ücret seviyesine çekiyoruz Son Dakika: Erdoğan'dan muhtarlara müjde: Maaşlarınızı asgari ücret seviyesine çekiyoruz         
14:57
Moda yazarı Pelin Kaya'dan Gülşen eleştirisi: Bu kostüm yazlık bir mekanda giyilir Moda yazarı Pelin Kaya'dan Gülşen eleştirisi: Bu kostüm yazlık bir mekanda giyilir         
13:22
İBB Başkanı İmamoğlu: Bugüne kadar bunu yapmadım artık afişe edeceğim İBB Başkanı İmamoğlu: Bugüne kadar bunu yapmadım artık afişe edeceğim         
13:20
Karısını taciz eden adamı, adliye çıkışı tabancayla vurarak öldürdü Karısını taciz eden adamı, adliye çıkışı tabancayla vurarak öldürdü         
11:57
Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor         
11:34
Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı         
10:44
Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı         
10:20
Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı         
09:32
New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı         
08:46
Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı         
08:37
Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu         
08:17
Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu         
08:15
Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün         
07:52

Son Dakika Haberleri
19:53 Süper Lig'de Trabzonspor, Giresunspor'u ağırlıyor
19:51 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası konuşuyor
19:40 Son Dakika: Türkiye'de 19 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 72 bin 615 yeni vaka tespit edildi
19:31 Anayasa Mahkemesi üyeliğine eski AK Parti milletvekili aday adayı Kenan Yaşar seçildi
19:30 Son Dakika! Benzine zam geldi, gece yarısından sonra geçerli olacak
19:27 Göztepe Süper Lig'de seriye bağladı!
19:24 Ünlü kadın dövüşçü, cinsel ilişki videosunun olduğunu açıkladı
19:16 Yoldan çıkıp takla atan taksinin sürücüsü donma tehlikesi atlattı
18:54 Son Dakika: Fenerbahçe'nin Altay karşısındaki ilk 11'i belli oldu!
18:47 Yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapatılan Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu yeniden ulaşıma açıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2022 20:09:44. #1.13#
SON DAKİKA: Altay maçından notlar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement