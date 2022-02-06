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Altay maçından notlar - Son Dakika

Altay maçından notlar

06.02.2022 19:08
Altay maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasındaki İzmir derbisinde Göztepe, Altay'ı konuk etti.

Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasındaki İzmir derbisinde Göztepe, Altay'ı konuk etti.

Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro, geçen hafta 2-1 kazandıkları Medipol Başakşehir maçının ilk 11'inden 4 değişiklik yaptı. Sağ bekte Murat'ın yerine Kerim Alıcı görev alırken, sol bekte ise Moubandje'nin yerine Berkan forma giydi. Sarı kart cezası sona eren Soner bir hafta aranın ardından yeniden formasına kavuşurken, sol uyluk arka hamstring kasında yaralanma meydana gelen Jahovic'in yerine devre arasında transfer edilen Di Santo karşılaşmaya 11'de başladı. Sarı-kırmızılarda koronavirüs testi pozitif çıkan Tannane de kadroda yer almadı.

Konuk Altay'da geçtiğimiz hafta göreve gelen Serkan Özbalta siyah-beyazlı ekibin başında Süper Lig'de ilk maçına çıktı. Siyah-beyazlılarda cezalı olan Pinares ve Ceyhun'un yanı sıra Rayan kadroda yer almadı. Naderi'yi de yedek soyunduran Özbalta, ilk 11'de Deniz Kadah, Thaciano, Kazımcan ve Özgür'e şans verdi. ESKİ DOSTLAR RAKİP OLDU26 Ocak 2020 tarihinde açılan Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu ilk kez derbiye sahne oldu. Göztepeli taraflar satışa çıkan biletleri kısa sürede tüketti. Göztepeli taraftarlar, atkılar ve flamalarla tribünleri doldurdu. Sarı-kırmızılı taraflar, karşılaşma öncesinde koreografi yaptı.Göztepe forma giyen ve Altay altyapısından yetişen Atakan Çankaya ve Aytaç Kara, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Geçtiğimiz dönemde Göztepe forması giyen Altaylı Deniz Kadah karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, Poko da müsabakada yedek soyundu.

Her iki takım futbolcuları da ısınmaya, herkesi omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla tüm dünyada aynı anda yapılacak olan 'Wings for Life World Run'a davet eden bir pankartla çıktı. Etkinliğin Türkiye ayağı, 8 Mayıs Pazar günü saat 14.00'te İzmir'de gerçekleştirilecek.


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Spor Toto Süper Lig, Göztepe, İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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