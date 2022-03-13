Altay, Serkan Özbalta yönetiminde ligde kalma umudunu tazeledi - Son Dakika
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Altay, Serkan Özbalta yönetiminde ligde kalma umudunu tazeledi

13.03.2022 10:33
Altay, Serkan Özbalta yönetiminde ligde kalma umudunu tazeledi

Spor Toto Süper Lig'de teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde 6 maçta 11 puan toplayan Altay, ligde kalma umudunu sürdürüyor.

Spor Toto Süper Lig'de teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde 6 maçta 11 puan toplayan Altay, ligde kalma umudunu sürdürüyor.

Sezona teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde başladıktan sonra yoluna 3 maç Mert Nobre ile devam eden Altay, teknik direktör Serkan Özbalta ile anlaşmasının ardından çıktığı 6 maçta 11 puan topladı.

Bu periyotta ilk olarak Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek ligde 16 maç sonra sahadan galibiyetle ayrılan Altay, Çaykur Rizespor'la golsüz berabere kalıp, Beşiktaş'a 1-0 yenildi. Siyah-beyazlı ekip daha sonra mağlup olmadığı 3 maçta Gaziantep FK'yi 3-2 yenip, VavaCars Fatih Karagümrük'le 0-0 berabere kaldı. Dün de Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0'lık skorla geçen İzmir temsilcisi puanını 29'a çıkarıp 17. sıraya yükseldi.

Özbalta göreve gelmeden önce 18 puanla 19. sıradaki siyah-beyazlı ekip, düşme hattının hemen üzerindeki GZT Giresunspor'un 8 puan gerisinde yer alıyordu. Dünkü galibiyetle Altay ile tehlikeli bölgenin hemen üstündeki GZT Giresunspor arasındaki puan farkı maç fazlasıyla 3 puana inmiş durumda.

Kalan 9 haftada 5 maçını İzmir'de oynayacak Altay, sırasıyla Demir Grup Sivasspor (D), Fraport TAV Antalyaspor, Adana Demirspor (D), Medipol Başakşehir, Galatasaray, Atakaş Hatayspor (D), GZT Giresunspor, Trabzonspor (D) ve Kasımpaşa ile karşılaşacak.

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Spor Toto Süper Lig, Mustafa Denizli, Giresunspor, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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