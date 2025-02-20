Altay, Stadyum Reklam Pandemisiyle Mücadele Ediyor

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2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Altay, bu sezon Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki led panolara reklam alamadı. Siyah-beyazlı kulübün stadın reklam ihalesini alan firmaya olan borcu nedeniyle panolarda reklam dönmediği öğrenildi. İzmir temsilcisinin ilgili reklam şirketine yaklaşık 2 milyon TL'lik borcu olduğu ve bu bedelin 1,5 yıldır ödenmediği ifade edildi. Süper Lig'de mücadele ettiği 2021-22 sezonunda kapılarını yeniden açan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'na kavuşan Altay, son dönemde stadyum gelirinden mahrum kaldı.

Mali açıdan zor günler geçiren Altay'da başkan Süleyman Özkaral'ın sahibi olduğu şirketin geçen yıl konkordato ilan etmesi nedeniyle ödemeleri yapamadığı bildirildi. Stadın reklam ihalesini alan firma yetkilisinin kulübe ceza gelmemesi için bu sezon led panolarda sadece lig sponsorunun reklamlarını döndürdüğü, ayrıca destek olmak adına Altay Akademi reklamlarının da bazı maçlarda panolarda yer aldığı dile getirildi. Altay yönetiminin kulübe reklam desteği verecek sponsor bulsa bile öncelikle alacaklı firmaya ödeme yapması gerektiği kaydedildi.