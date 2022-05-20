Altay, Süper Lig'deki son maçında - Son Dakika
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Altay, Süper Lig'deki son maçında

20.05.2022 11:34
Altay, Süper Lig'deki son maçında

SPOR Toto Süper Lig'de 2 hafta önce küme düşmesi kesinleşen Altay, sezonun son maçında yarın evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

SPOR Toto Süper Lig'de 2 hafta önce küme düşmesi kesinleşen Altay, sezonun son maçında yarın evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Çağdaş Altay yönetecek. Müsabakanın biletleri VIP tribün 250, numaralı 50, maraton tribünü 25 TL'den satışa sunuldu.

Paixao, Bamba, Lis, Pinares ve Aka'nın ayrıldığı İzmir ekibinde kadro dışı kalan Murat ve tedavisi süren Deniz forma giyemeyecek. Ligde 34 puanla 18'inci sırada yer alan siyah-beyazlılar, 50 puanlı 12'nci basamaktaki rakibini yenerek taraftarına veda maçında galibiyet hediye etmeyi hedefliyor. İlk yarıda İstanbul'da oynanan maçı Kasımpaşa 2-0 kazanmıştı.


- İzmir
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Kaynak: DHA

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