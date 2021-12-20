Altay, Trabzonspor maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek Altay, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki antrenmanda siyah-beyazlı futbolcular koşu ve ısınmanın ardından taktik çalıştı.
Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak Altay-Trabzonspor karşılaşmasında hakem Ali Şansalan düdük çalacak.
Kaynak: AA
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