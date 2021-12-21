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Altay-Trabzonspor maçının ardından - Son Dakika

Altay-Trabzonspor maçının ardından

21.12.2021 23:24
Altay-Trabzonspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'de Altay'ı 2-1 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Bugün 18. hafta geldiğimiz nokta son derece önemli ama üstüne basa basa söylüyorum bir 3 puan daha aldık, bir haftayı daha geride bıraktık." dedi.

Spor Toto Süper Lig'de Altay'ı 2-1 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Bugün 18. hafta geldiğimiz nokta son derece önemli ama üstüne basa basa söylüyorum bir 3 puan daha aldık, bir haftayı daha geride bıraktık." dedi.

Avcı, müsabakadan sonra yaptığı değerlendirmede, yenilenen ve Mustafa Denizli'nin adının verildiği Alsancak Stadı'nda futbolculuğunda çok maça çıktığını, Türk futbolunda çok önemli katkılar veren, örnek aldığı Mustafa Denizli'nin isminin stada verilmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Altay'la ilgili verilerin sıralamadaki yerini yansıtmadığını vurgulayan Avcı, rakiplerinin seyircisini etkisiyle maça baskılı başladığını aktardı.

Avcı, müsabakaya iyi başlamalarına rağmen ilk yarıyı geride bıraktıklarını ancak ikinci yarıda golü erken bulduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Oyunda birtakım dalgalanmalar oldu ama büyük takım hedefe giderken, geri dönüşler, deplasmanda maç kazanmak son derece önemli. Bugün 18. hafta geldiğimiz nokta son derece önemli ama üstüne basa basa söylüyorum bir 3 puan daha aldık, bir haftayı daha geride bıraktık. Önümüzdeki hafta ilk yarının son maçı önümüzdeki hafta, ona hazırlanacağız."

Karşılaşmanın son bölümünde sakatlanan Edgar Ie'nin dizinde esneme olabileceğini kaydeden Avcı, ancak durumunun 1-2 gün sonra çekilecek MR'ın ardından netleşeceğini söyledi.

Avcı, transfer çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Bir oyuncu aldık biliyorsunuz, şimdi 2 oyuncu üzerinde daha çalışmalar yapıyoruz, kulübün bütçesinin, durumunun uygun olduğunda, rekabet ortamını sağlayacak oyuncu katarsak, bu bizi mutlu edecek." dedi.

Takımda herkesin beraber hareket ettiğini dile getiren Avcı, "Trabzonspor'un tarihi, geçmişi, ruhu, duygusu seni zaten dinamik tutuyor." diye konuştu.

Avcı, diğer takımlarla puan farkının açıldığının hatırlatılması üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Bilmiyorum, bakmıyorum. Ben şu anda bitti, birisiyle kaç puan varmış, ikinci kimmiş, üçüncü kimmiş bittikten sonra öğreniyorum. Ben şu anda Trabzon'a döneceğiz, öğleden sonra antrenmanım var, Başakşehir maçına detaylı bir şekilde hazırlanacağım. Bir 3 puan daha almanın hesabını yapıyorum. Puan farkı açılıyor, benim tek düşüncem maç maç kazanmak."

Medipol Başakşehirli Edin Visca'nın Trabzonspor'a transfer olacağı haberlerinin hatırlatılması üzerine Avcı, Başakşehir'de 11-11,5 senelik bir geçmişinin olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Visca çok değerli bir oyuncu. Karşı tarafta artık hocalar benim oyuncularım olmaya başladı. Herhalde yaşlanıyoruz biraz. Emre Belözoğlu, iki hafta önce Nuri Şahin, bunlar çok güzel ve antrenman kalitesini ve rekabetini attıracak hocalar olacak Türk futbolunda. Bu öyle bir şeyin (Visca'nın transferi) kolay olmayacağı bir durum aslında. Visca gibi bir oyuncuyu ister misin dersen, tabi ki isterim, bugün herkes ister ama kulübü, mukavelesi, birçok detaylar var. Seviyorum, bizim maçımızı kazanalım, ondan sonrasına bakarız ne olacağına."

Spor Toto Süper Lig, Abdullah Avcı, Trabzonspor, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Altay-Trabzonspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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