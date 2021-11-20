Altekma evinde, Arkasspor deplasmanda
20.11.2021 10:12
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 mağlup ederek galibiyetle tanışan ve düşme hattından kurtulan Altekma yarın evinde Tokat Belediye Plevne ile karşı karşıya gelecek.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 mağlup ederek galibiyetle tanışan ve düşme hattından kurtulan Altekma yarın evinde Tokat Belediye Plevne ile karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Evinde üst üste ligde Yeni Kızıltepespor'u 3-0 yenip, CEV Kupası'nda ise Slovak ekibi Rieker'i set vermeden dize getirerek moral bulan Arkasspor ise 16.00'da Yozgat deplasmanında Sorgun Belediyespor'a konuk olacak.
- İzmir
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