Altekma kaptanı ile yola devam ediyor - Son Dakika
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Altekma kaptanı ile yola devam ediyor

27.05.2022 10:51
Altekma kaptanı ile yola devam ediyor

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, iç transferde kaptan Mehmet Özbek ile yeniden anlaştı.

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, iç transferde kaptan Mehmet Özbek ile yeniden anlaştı. Son 2 sezonda mavi-beyazlı formayı terleten tecrübeli 37 yaşındaki tecrübeli libero, yuvada kaldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Parke salondaki istikrarlı çizgisini takım arkadaşlarıyla kurduğu iyi ilişkileriyle birleştiren Mehmet Özbek, bir sezon daha Altekma'nın başarısı için ter dökecek" ifadelerine yer verildi.

1.84 boyundaki voleybolcu Polis Gücü, Maliye Gençlik, İller Bankası, Milli Piyango, TED Kolejliler, Fenerbahçe, Galatasaray ve Arhavi formalarını giydi.


- İzmir
Altekma kaptanı ile yola devam ediyor
Altekma kaptanı ile yola devam ediyor
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Altekma, kaptanı Mehmet Özbek ile yola devam edecek Altekma, kaptanı Mehmet Özbek ile yola devam edecek
Kaynak: DHA

Mehmet Özbek, Efeler Ligi, Sigorta, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altekma kaptanı ile yola devam ediyor - Son Dakika


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