Altekma, Tokat deplasmanında - Son Dakika
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Altekma, Tokat deplasmanında

04.03.2022 11:16
Altekma, Tokat deplasmanında

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde geçen hafta evinde son sıradaki Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-0 yenerek 4 maçlık mağlubiyet serisini sona erdiren Altekma yarın deplasmanda düşme hattının bir basamak üstündeki Tokat Belediye Plevne ile karşı karşıya gelecek.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde geçen hafta evinde son sıradaki Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-0 yenerek 4 maçlık mağlubiyet serisini sona erdiren Altekma yarın deplasmanda düşme hattının bir basamak üstündeki Tokat Belediye Plevne ile karşı karşıya gelecek. Tokat Ali Yücel Spor Salonu'nda oynanacak 22'nci hafta maçı saat 15.30'da başlayacak. Ligde 25 puanla 8'inci sırada yer alan İzmir ekibi, 21 puanı bulunan 12'nci basamaktaki rakibini ilk yarıda evinde 3-0 mağlup etmişti.


- İzmir
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Efeler Ligi, Sigorta, Afyon, Tokat, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altekma, Tokat deplasmanında - Son Dakika


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