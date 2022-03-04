Altekma, Tokat deplasmanında - Son Dakika

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde geçen hafta evinde son sıradaki Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-0 yenerek 4 maçlık mağlubiyet serisini sona erdiren Altekma yarın deplasmanda düşme hattının bir basamak üstündeki Tokat Belediye Plevne ile karşı karşıya gelecek. Tokat Ali Yücel Spor Salonu'nda oynanacak 22'nci hafta maçı saat 15.30'da başlayacak. Ligde 25 puanla 8'inci sırada yer alan İzmir ekibi, 21 puanı bulunan 12'nci basamaktaki rakibini ilk yarıda evinde 3-0 mağlup etmişti.
Kaynak: DHA
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