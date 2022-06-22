Altınordu'da Anıl yolcu - Son Dakika
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Altınordu'da Anıl yolcu

22.06.2022 12:34
Altınordu'da Anıl yolcu

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da forvet Anıl Arıcıoğlu kiralık listesine konuldu.

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da forvet Anıl Arıcıoğlu kiralık listesine konuldu. İzmir ekibinin geçen sezon Fethiyespor'dan 5 yıllığına kadrosuna kattığı genç golcünün tecrübe kazanması için başka bir takıma geçici transfer olacağı öğrenildi. Yeni sezon öncesi dış transferde Akhisarspor'dan santrfor Bertuğ'u kadrosuna dahil eden kırmızı-lacivertlilerde hücum hattında Ahmet Dereli, Ahmet İlhan, Şeref, Emircan gibi isimlerin de yer alması nedeniyle Anıl, forma şansı bulabileceği bir takıma gönderilecek. Geçen sezon 15 maçta 320 dakika görev alan Anıl, gol atma başarısı gösteremedi.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Fethiyespor, Altınordu, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu'da Anıl yolcu - Son Dakika

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