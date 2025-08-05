Altınordu\'da Devir Gündemi

ALTINORDU FK Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın temmuz ayında emekliye ayrılma kararı aldığını açıklayıp, önceki gün yatırımcı bulamaması nedeniyle, 'Emaneti iade edeceğim' mesajı vermesi şaşkınlığa neden olurken, camiada gözler Altınordu Spor Kulübü Başkanı Halim Bezircilioğlu'na çevrildi. Seyit Mehmet Özkan'la bir araya geldiğini belirten Halim Bezircilioğlu, "Sayın Özkan, yazısında belirttiği gibi bırakma niyetinde olduğunu, yatırımcı bulma konusunda yardım beklediğini söyledi. Biz de araştırıp elimizden geleni yapacağız. Neticede 13 sene Altınordu'ya güzel günler yaşattı. Sembolik olarak bize devredecek, fiilen devretme durumu yok. Yatırımcıyı bizim bulmamız konusunda bir görüşme yaptık" diye konuştu.

Futbolu devralma imkanlarının olmadığını, "Çok kısa bir süre kaldı, hiçbir hazırlığımız yok" diyerek dile getiren Halim Bezircilioğlu, "Bu noktada ne yapılabilir diye çalışmalara başladık. Bir şekilde bu konuyu çözmek için çalışıyoruz. Altınordu Spor Kulübü'nün menfaatleri doğrultusunda titiz davranacağız. Temaslarımızı sürdürüyoruz. Devirle ilgili bir rakam konuşulmadı. Sadece ciddi bir yatırımcı olması gerekiyor. Mehmet başkan, açıkladığı isimlerle görüşmüş ancak netice alamamış. Farklı talepler de olmuş ancak yatırımcının kulübün yapısıyla, dokusuyla uyuşması gerekiyor. Liglerin başlamasına az bir süre kaldı. Sadece A takımın ya da A takım, altyapı ve tesislerin birlikte devredilmesi söz konusu olabilir. İki türlü de düşünülebilir" dedi.

Özkan, Altınordu'nun futbol şubesini 2012 yılında devralıp şirketleştirmişti.

BİLAL DEMİRAĞ, FENERBAHÇE'DE

Altınordu'da son dönemde ismi Trabzonspor'la anılan genç stoper Bilal Demirağ, Fenerbahçe ile el sıkıştı. A takım kadrosundan çıkarılan 16 yaşındaki milli savunma oyuncusunun sarı-lacivertli kulüple sözleşme imzalayacağı bildirildi. Kulübün devir gündeminde bünyesindeki altyapı patentli yıldız adayı oyuncularını da satan İzmir temsilcisi geçtiğimiz günlerde sol kanat Mustafa Duru (16) ve kaleci Arda Yılmaz (17) ve orta saha oyuncusu Ömer Özyurt'u (13) Galatasaray'a uğurlamıştı.