Altınordu'da futbolcular iddialı konuştu - Son Dakika
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Altınordu'da futbolcular iddialı konuştu

18.04.2022 11:25
Altınordu'da futbolcular iddialı konuştu

Spor Toto 1. Lig'de son 6 haftada 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak dikkatleri üzerinde toplayan Altınordu'da futbolcular, çarşamba günü lider Ankaragücü ile oynanacak maç öncesinde iddialı konuştu.

Spor Toto 1. Lig'de son 6 haftada 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak dikkatleri üzerinde toplayan Altınordu'da futbolcular, çarşamba günü lider Ankaragücü ile oynanacak maç öncesinde iddialı konuştu. Ali Dere, Ankara deplasmanından galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig'de Aldığı başarılı sonuçların ardından düşme potasının üzerine çıkan Altınordu, geçtiğimiz cumartesi günü Manisa FK ile oynadığı maçın ardından ara vermeden Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı. İzmir ekibi, yarın Ankara'ya giderek kampa girecek.

Futbolcular 3 puana inandı

Manisa FK maçında attığı golle takımına 3 puanı kazandıran Şeref Özcan, Ankaragücü maçını da kazanmak istediklerini belirterek, "Son haftalardaki başarılı sonuçların ardından takım olarak özgüvenimiz çok yükseldi. Lider ile oynayacağımız maça da iyi hazırlanıyoruz. Zorlu deplasmandan üç puanla dönmek istiyoruz" dedi.

Takımın tecrübeli futbolcularından Ali Dere de Ankaragücü ile oynanacak karşılaşma hakkında şunları söyledi: "Gerçekten çok güzel bir çıkışımız var. Kötü gittiğimiz süreçte de iyi sonuçlar alacağımıza inancımız tamdı. Geçen yıl Altınordu final oynadı, şu anda bulunduğumuz yer bize yakışmıyor. Çarşamba günü de lider Ankaragücü ile oynayacağız. O maça da çok iyi hazırlanıyoruz. Deplasmandan galibiyetle ayrılmak istiyoruz."

Kaleci Ali Emre Yanar'ın sakatlığından dolayı Manisa FK maçında kaleyi koruyan ve başarılı kurtarışları ile dikkati çeken genç kaleci Serhat Öztaşdelen de "6 maçlık yenilmezlik serimiz var. İnşallah zorlu deplasmandan puan alarak serimizi devam ettiririz" diye konuştu.

Devre arasında Manisa FK'den kadroya katılan Kubilay Aktaş da Ankaragücü ile oynanacak karşılaşma hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: "Son haftalarda çok iyi sonuçlar aldık. Takım içinde birlik ve beraberlik üst seviyede. Bunu gösterdiğimiz sürece kolay kolay bizi yenecek takım olmaz. Ankaragücü liderliğe oynuyor. Zor deplasman olacak ama biz bundan önceki maçlardaki gibi oynarsak istediğimiz sonucu alırız." - İZMİR

Altınordu'da futbolcular iddialı konuştu
Altınordu'da futbolcular iddialı konuştu
Altınordu'da futbolcular iddialı konuştu
Altınordu'da futbolcular iddialı konuştu

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Ankaragücü, Altınordu, Spor Toto, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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