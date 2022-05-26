Altınordu'da hedef yine Metehan - Son Dakika
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Altınordu'da hedef yine Metehan

26.05.2022 11:44
Altınordu'da hedef yine Metehan

SPOR Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu, dış transferde rotayı yine eski oyuncusu Metehan Mimaroğlu'na çevirdi.

SPOR Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu, dış transferde rotayı yine eski oyuncusu Metehan Mimaroğlu'na çevirdi. Geçen sezon başında Adana Demirspor'a transfer olan Metehan'ı devre arasında yuvaya döndürme girişimi sonuçsuz kalan İzmir temsilcisi, eski oyuncusunun peşini bırakmıyor. Kırmızı-lacivertlilerin, kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki sol kanatla temasları sürdürdüğü, Metehan'ın da Altınordu'ya dönmek istediği belirtildi.

Altınordu'nun Play-Off finali oynadığı 2020-2021 sezonunda 32 maçta 7 gol 7 asistle kırmızı-lacivertli ekibi önemli katkı sağlayan Metehan, geçen sezon Adana Demirspor formasıyla Süper Lig'de 9 karşılaşmada 210 dakika şans buldu. Adana ekibinde ligin ikinci yarısında sadece 8 dakika görev yapan tecrübeli futbolcu daha sonra kadro dışı bırakılmıştı. Metehan, kulübüyle sözleşmesini feshetmenin yollarını arıyor. Adana Demirspor, 350 bin Euro'ya aldığı Metehan için 500 bin Euro talep ediyordu.


- İzmir
YORUMLAR
500
Altınordu iskeleti korumak istiyor Altınordu iskeleti korumak istiyor Altınordu, Erdi'ye tekrar talip Altınordu, Erdi'ye tekrar talip
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Altınordu'da hedef yine Metehan - Son Dakika


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