Altınordu gözünü lidere çevirdi - Son Dakika
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Altınordu gözünü lidere çevirdi

18.04.2022 12:43
Altınordu gözünü lidere çevirdi

SPOR Toto 1'inci Lig'de evinde Manisa FK'yı 1-0 yenerek son 6 haftada 16 puan toplayan Altınordu'da gözler çarşamba günü deplasmanda lider Ankaragücü ile oynanacak karşılaşmaya çevrildi.

SPOR Toto 1'inci Lig'de evinde Manisa FK'yı 1-0 yenerek son 6 haftada 16 puan toplayan Altınordu'da gözler çarşamba günü deplasmanda lider Ankaragücü ile oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Manisa FK filelerini sarsarak kırmızı-lacivertli formayla ilk golünü atan ve takımına galibiyeti getiren sol kanat Şeref Özcan, Ankaragücü maçını da kazanmak istediklerini belirterek, "Son haftalardaki başarılı sonuçların ardından takım olarak özgüvenimiz çok yükseldi. Lider ile oynayacağımız maça da iyi hazırlanıyoruz. Zorlu deplasmandan üç puanla dönmek istiyoruz" dedi.

Sol bek Ali Dere çok güzel bir çıkış yakaladıklarını ifade ederek, "Kötü gittiğimiz süreçte de iyi sonuçlar alacağımıza inancımız tamdı. Geçen yıl Altınordu final oynadı, şu anda bulunduğumuz yer bize yakışmıyor. Çarşamba günü de lider Ankaragücü ile oynayacağız. Deplasmandan galibiyetle ayrılmak istiyoruz" diye konuştu.Sakatlığı olan Ali Emre'nin yokluğunda kaleyi başarıyla koruyan 17 yaşındaki file bekçisi Serhat Öztaşdelen, 6 haftalık yenilmezlik serisini Başkent'te sürdürmeyi hedeflediklerini vurguladı. Ön libero Kubilay Aktaş ise, "Zor deplasman olacak ama aynı şekilde oynarsak istediğimiz sonucu alırız" mesajı verdi.


- İzmir
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Ankaragücü, Altınordu, Spor Toto, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altınordu gözünü lidere çevirdi - Son Dakika


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