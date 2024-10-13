Altınordu, Kastamonuspor'u 1-0 Yendi

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Altınordu, haftaya lider giren Kastamonuspor'u evinde 1-0 yenerek kritik bir galibiyet elde etti. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 57'nci dakikasında golü atan Hüseyin, Altınordu'ya 3 puanı kazandırdı. Kırmızı-lacivertliler bu sonuçla evinde oynadığı 4 maçı da kazandı. Namağlup yoluna devam eden Altınordu puanını 15'e çıkarırken, Kastamonuspor ise ilk mağlubiyetini alıp 16 puanda kaldı.