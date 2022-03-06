Altınordu kendine geldi - Son Dakika
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Altınordu kendine geldi

06.03.2022 11:20
Altınordu kendine geldi

SPOR Toto 1'inci Lig'de ikinci yarıda üst üste 7 mağlubiyet aldıktan sonra önce Menemenspor'u dün de Erzurumspor'u 1-0'lık skorlarla dize getirerek 2'de 2 yapan Altınordu, düşme hattından çıkamamasına rağmen çok kritik 6 puanı hanesine yazdırarak umudunu artırdı.

SPOR Toto 1'inci Lig'de ikinci yarıda üst üste 7 mağlubiyet aldıktan sonra önce Menemenspor'u dün de Erzurumspor'u 1-0'lık skorlarla dize getirerek 2'de 2 yapan Altınordu, düşme hattından çıkamamasına rağmen çok kritik 6 puanı hanesine yazdırarak umudunu artırdı. Bu iki maçı da kaptanı Ahmet İlhan Özek'in golleriyle kazanan İzmir temsilcisi rakiplerine, "Ben küme düşecek takım değilim" mesajı verdi.

Sezonun ilk yarısında deplasmanda 6-2 yenildiği zirve yarışı veren Erzurumspor'dan rövanşı alan kırmızı-lacivertliler, aynı zamanda son 2 maçta kalesini gole kapatarak savunma performansıyla da alkış topladı. Altınordulu futbolcular maç bitiminde saha içinde ve soyunma odasında büyük sevinç yaşadı.Ligde kötü gidişatlarını Menemenspor galibiyetiyle sonlandırdıklarını hatırlatan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Menemen galibiyeti takımımıza büyük moral olmuştu. Galibiyet serisini devam ettirmek için Erzurumspor maçı çok önemliydi. Rakip zirveye oynasa da maçlar,mücadele etmeden kazanılmıyor. İlk yarıda kaptırdığımız toplarla pozisyon versek de oyunu dengeledik. İlk yarıyı 1-0 öne kapatarak içeri girdik. İkinci yarıda bazı bölümlerde bekleyerek oynadık, ikinci golü bulacak fırsatları bulsak da golü atamadık. Kazanmak önemliydi. Çok önemli bir 3 puanı hanemize yazdırdık. Oyuncularımın mücadeleleri çok iyiydi. Bu maç geride kaldı, şimdi Ümraniyespor deplasmanına odaklanacağız" dedi.


- İzmir
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Erzurumspor Kulübü, Altınordu, Spor Toto, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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