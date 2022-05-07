Altınordu kurtuluş aşkına - Son Dakika
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Altınordu kurtuluş aşkına

07.05.2022 11:09
Altınordu kurtuluş aşkına

SPOR Toto 1'inci Lig'de bay geçirdiği geçen haftanın ardından düşme hattıyla arasındaki puan farkı 1'e inen Altınordu, yarın en yakın takipçisi Kocaelispor'a konuk olacak.

SPOR Toto 1'inci Lig'de bay geçirdiği geçen haftanın ardından düşme hattıyla arasındaki puan farkı 1'e inen Altınordu, yarın en yakın takipçisi Kocaelispor'a konuk olacak. Kocaeli Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada Ali Palabıyık düdük çalacak. Ligde 41 puanla 15'inci sırada yer alan İzmir ekibi, bir alt basamağında yer alan 40 puanlı Kocaelispor'u yenerek korkulu rüya görmek istemiyor.

Son 3 haftada kümeda kalma savaşı verecek iki takımdan Altınordu rakibini ilk yarıda evinde 3-2 mağlup etmişti. Kırmızı-lacivertlilerde hafif sakatlıkları bulunan Ahmet İlhan ile Hüsamettin'in forma giyebileceği bildirildi. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, zorlu deplasmanda 3 puan hedefiyle mücadele edeceklerini vurguladı.


- İzmir
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Spor Toto, Altınordu, Kocaeli, Rüya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altınordu kurtuluş aşkına - Son Dakika


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