Altınordu, nefes aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Altınordu, nefes aldı

01.03.2022 13:34
Altınordu, nefes aldı

Spor Toto 1. Lig'de 7 maçlık mağlubiyet serisinin ardından Menemenspor karşısında galibiyete ulaşan Altınordu, adeta nefes aldı.

Spor Toto 1. Lig'de 7 maçlık mağlubiyet serisinin ardından Menemenspor karşısında galibiyete ulaşan Altınordu, adeta nefes aldı. Küme düşme hattında rakipleriyle puan farkını azaltan kırmızı-lacivertliler, alt sıralardan kurtulmak istiyor.

Spor Toto 1. Lig'in 27. hafta maçında deplasmanda Menemenspor'u 1-0 mağlup eden Altınordu'da yüzler gülüyor. 7 maçlık mağlubiyet serisini sonlandıran kırmızı-lacivertliler, ligde adeta nefes aldı. İzmir temsilcisi, puanını 25'e çıkararak küme düşme hattında bulunduğu rakipleriyle puan farkını azalttı. Ligin 28. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek olan Altınordu, bu maçtan da puan ya da puanlar alarak alt sıralardan kurtulmak istiyor.

Ahmet İlhan Özek: "Çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz"

Altınordu'nun Menemenspor karşısında galibiyet golünü kaydeden tecrübeli golcüsü Ahmet İlhan Özek, çok önemli bir galibiyet aldıklarını ve bulundukları konumun kendilerine yakışmadığını belirterek, alt sıralardan kurtulmak istediklerini söyledi. Özek, "Çok iyi çalışıyoruz, iyi idman yapıyoruz. Fakat istediğimiz sonuçlar gelmeyince ister istemez bir baskı oluştu. Takımda çok fazla genç arkadaşımız olduğu için onlar da bu durumdan olumsuz etkilendi. Ben de genç futbolcuların ağabeyleri olarak onlara hem saha içinde hem de saha dışında yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu galibiyeti tüm arkadaşlarıma armağan ediyorum. Çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz" dedi.

Altınordu'nun genç futbolcularından Furkan Metin de, "Özlediğimiz ve aradığımız galibiyeti Menemenspor önünde aldık. Ancak henüz hiçbir şey bitmedi, daha çok çalışıp galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz. Her şey daha iyi olacak" diye konuştu. - İZMİR

Altınordu, nefes aldı

YORUMLAR
500
Menemenspor tehlikeli yolda Menemenspor tehlikeli yolda Altınordu hayat buldu Altınordu hayat buldu

Ahmet İlhan Özek, Spor Toto, Altınordu, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Altınordu, nefes aldı - Son Dakika


Son Dakika
13:32 Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Amacımıza ulaşana kadar Ukrayna'dayız
13:24 Manzarasına hayran kalıp taşındı! Simge Sağın'ın şu an oturduğu ev 7,5 milyon değerinde
13:11 İstanbul'un enflasyonu yüzde 55,3'e yükseldi
13:08 Lavrov'dan "SSCB" vurgusu: Batı, eski SSCB ülkelerinin topraklarında askeri tesisler kurmaktan vazgeçmeli!
13:02 Zeytinin idam firmanı: Madencilik faaliyetleri için zeytin katliamının önünü açan yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı!
12:56 Küçük oğlunun tedavisi için taşındıkları Bursa'da, büyük oğlunun ölümüne şahit oldu
12:52 Ukrayna Polonya sınırında insanlık dramı! Afrikalı öğrencilere ırkçılık yapıldığı iddia edildi
12:51 Burası Kiev'in çocuk hastanesi: Kanser hastası çocuklar bodrumlarda tedavi görüyor!
12:37 Zelenski'den dünyaya çağrı: 5 günde 56 füze atıldı, Ruslara gökyüzünü kapatın
12:35 Rus milyarderlerden tepkiler arka arkaya geliyor! Ukrayna'nın işgali için: Biz bu savaşa karşıyız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 13:41:00. #1.12#
SON DAKİKA: Altınordu, nefes aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement