Altınordu'nun gözü rakiplerde - Son Dakika
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Altınordu'nun gözü rakiplerde

29.04.2022 13:11
Altınordu'nun gözü rakiplerde

SPOR Toto 1'inci Lig'de 35'inci haftayı bay geçirecek Altınordu'nun gözü kendisi gibi alt sıralardan uzaklaşmak isteyen, kümede kalma hedefindeki rakiplerinde olacak.

SPOR Toto 1'inci Lig'de 35'inci haftayı bay geçirecek Altınordu'nun gözü kendisi gibi alt sıralardan uzaklaşmak isteyen, kümede kalma hedefindeki rakiplerinde olacak. Ligde 41 puanla 13'üncü sıradaki İzmir ekibi, düşme hattının 3 puan üzerinde yer alıyor. Bu hafta pazar günü aynı saatte başlayacak maçlarda 38 puanlı ateş hattındaki  Beypiliç Boluspor, Adanaspor deplasmanında galip gelirse Altınordu'yu yakalayacak.

Ligde 39 puanlı Altaş Denizlispor evinde Gençlerbirliği'ni dize getirirse İzmir ekibini geride bırakacak. 40 puanlı Kocaelispor da Erzurumspor deplasmanında kazanması halinde kırmızı-lacivertlileri puan tablosunda altına alacak. Altınordu ile aynı puanda olan Ankara Keçiörengücü ise Bandırmaspor'a konuk olacak. İzmir temsilcisi maç oynamadan geçireceği haftada rakiplerinin puan kayıpları yaşamasını umut ediyor.


- İzmir
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Altınordu yara saracak Altınordu yara saracak

Spor Toto, Altınordu, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altınordu'nun gözü rakiplerde - Son Dakika


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