Altınordu'nun konuğu Manisa FK - Son Dakika

Spor Toto 1'inci Lig'de art arda aldığı 4 galibiyetin ardından Eyüpspor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönen Altınordu yarın evinde Manisa Futbol Kulübü ile kozlarını paylaşacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Ege derbisinde Mehmet Türkmen düdük çalacak. Maçın biletleri VIP tribünü 100, numaralı tribün 1 TL'den satışa sunulurken, ev sahibi ekibi maraton tribününde yine futbol okulu öğrencileri destekleyecek.

Ligde son 5 maçta topladığı 13 puanla 35 puana ulaşan ve düşme hattının 2 puan üzerinde 15'inci sırada yer alan Altınordu tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı, 43 puanla Play-Off hattının 4 puan gerisinde 7'nci basamakta yer alan Manisa FK ise ilk 6 iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Altınordu'da tedavisi süren Ahmet Dereli, Manisa ekibinde ise sakat Nizamettin forma giyemeyecek. İlk yarıda Manisa'da oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 1-0 kazanmıştı.