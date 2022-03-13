Altınordu'nun kurtuluşu deplasmanlara bağlı - Son Dakika
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Altınordu'nun kurtuluşu deplasmanlara bağlı

13.03.2022 11:17
Altınordu'nun kurtuluşu deplasmanlara bağlı

Spor Toto 1'inci Lig'de son 2 maçını kazanmasına rağmen düşme hattından çıkamayan Altınordu, kalan 9 maçının 6'sını deplasmanda oynayacak.

Spor Toto 1'inci Lig'de son 2 maçını kazanmasına rağmen düşme hattından çıkamayan Altınordu, kalan 9 maçının 6'sını deplasmanda oynayacak. İzmir temsilcisi dış sahada alacağı sonuçlara göre lige tutunup tutunamayacağını belirleyecek. Deplasmanda ilk olarak zirve takipçisi Bereket Sigorta Ümraniyespor'la karşılaşacak kırmızı-lacivertliler daha sonra birbirinden zorlu Eyüpspor, Ankaragücü, Yılport Samsunspor, Kocaelispor ve Boluspor deplasmanlarına çıkacak.

Altınordu kalan periyotta taraftarının önünde sadece Adanaspor, Manisa FK ve Balıkesirspor'la karşı karşıya gelecek. Deplasmanda çıktığı 12 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 9 yenilgi alarak 7 puan toplayabilen kırmızı-lacivertliler, ligde dış saha performansı en kötü ikinci takım konumunda. İzmir temsilcisi kümede kalışını ilan etmek için deplasman karnesini düzeltmek zorunda. Altınordu topladığı 28 puanın 21'ini evinde aldığı 7 galibiyetle elde etti.


- İzmir
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Spor Toto, Altınordu, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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