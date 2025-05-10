Altınordu, Play Off\'ta Galip Geldi

2'nci Lig Yükselme Play Off 1'inci Tur maçında Altınordu deplasmanda normal süresi 2-2 biten maçta penaltı atışları sonucunda rakibini 5-3 mağlup etti. İzmir ekibinde 90+4'üncü dakikada attığı golle maçı uzatmalara götüren Keni Var Uzun, takımına hayat verdi. Lacivert-kırmızılı ekipte ikinci sezonunu geçiren 25 yaşındaki futbolcu, 18 maçlık gol orucuna da attığı kritik golle son verdi.

Uzun süre gol bulamadığı için üstünde baskı olduğunu belirten Keni Var Uzun, "Bu formayı giydiğim için çok mutluyum. Uzun süre gol atamadığım için üstümde bir baskı vardı. Ama Adana 01 FK maçında attığım gol benim için çok değerliydi. Şimdi Kastamonuspor maçımız var. Umarım yolun 1'inci Lig olur" diye konuştu.

İzmir ekibi, pazartesi günü Play Off 2'nci Tur ilk maçında sahasında Kastamonuspor'u konuk edecek. Karşılaşmanın rövanşı ise 16 Mayıs Cuma günü oynanacak.