Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, Rıdvan Koçak ve Volkan Fındıklı'nın sözleşmelerinin birer yıl uzatıldığı belirtildi. Rıdvan Koçak Menemenspor'dan, Volkan Fındıklı da Konyaspor 'dan transfer edilmişti.

Kaynak: AA

Rıdvan Koçak, Altınordu, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Altınordu, Rıdvan Koçak ve Volkan Fındıklı'nın sözleşmelerini uzattı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.