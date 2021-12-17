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Altınordu seri peşinde - Son Dakika

Altınordu seri peşinde

17.12.2021 10:29
Altınordu seri peşinde

SPOR Toto 1'inci Lig'de hafta içi mesaisinde evinde 2-0 geriye düştüğü maçta Kocaelispor'u 3-2 yenen Altınordu yarın 18'inci hafta mücadelesinde Balıkesirspor'un konuğu olacak.

SPOR Toto 1'inci Lig'de hafta içi mesaisinde evinde 2-0 geriye düştüğü maçta Kocaelispor'u 3-2 yenen Altınordu yarın 18'inci hafta mücadelesinde Balıkesirspor'un konuğu olacak. Balıkesir Atatürk Stadı'nda Caner Ak'ın yöneteceği karşılaşmanın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak. Konuk Altınordu'da cezalı futbolcular golcü Enis Destan ile kanat Ahmet İlhan Balıkesir'de forma giyemeyecek. Bu sezon deplasmanlarda hiç galibiyet alamayan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, seri başlatacaklarına inandığını söyledi.

Deneyimli çalıştırıcı, "Kocaelispor karşılaşmasında çok değerli bir galibiyet aldık. Bunun devamı gelmeli. Devre arasına kadar iki maçımız kaldı. Bu maçlarımızı kayıpsız geçmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.


Balıkesirspor, Balıkesir, Spor Toto, Altınordu, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altınordu seri peşinde - Son Dakika Spor


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