Altınordu stresten kurtulamadı - Son Dakika
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Altınordu stresten kurtulamadı

09.05.2022 12:15
Altınordu stresten kurtulamadı

SPOR Toto 1'inci Lig'de dün kritik Kocaelispor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönen Altınordu, son 2 haftaya küme düşme stresini üzerinden atamadan girdi.

SPOR Toto 1'inci Lig'de dün kritik Kocaelispor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönen Altınordu, son 2 haftaya küme düşme stresini üzerinden atamadan girdi. Kendisi gibi lige tutunma savaşı veren Kocaelispor önünde 1-0 geriye düşüp, 2-1 öne geçtikten sonra 87'nci dakikada yediği eşine az rastlanır kaza golüyle beraberliğe razı olan İzmir temsilcisi, altın değerinde 2 puan kaybetti. Bitime 2 hafta kala 42 puanla düşme hattının 1 puan ve 1 basamak üzerinde yer alan kırmızı-lacivertliler, bu hafta evinde küme düşen Balıkesirspor'la karşılaştıktan sonra sezonu Beypiliç Boluspor deplasmanında noktalayacak.

Geçen sezon Play-Off finalinde Altay'a 1-0 yenilerek Süper Lig'in kapısından dönen, bu sezon ise 2'nci Lig'e düşmeme mücadelesi veren Altınordu'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Kendi işimizi kendimiz halledeceğiz" mesajı verdi. Kalan 2 maçı kazanıp kümede kalacaklarını vurgulayan deneyimli teknik adam, "Galip geleceğimiz maçtan beraberlikle ayrılmak tabii ki üzücü. En azından rakibimizi altımızda tuttuk. Bu atmosferde kazandığımız puanı küçümsemeyip gerekli dersleri de çıkartacağız. Hesap kitap işlerine girmeden son 2 maçtan galibiyetle ayrılacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

KALECİ ALİ EMRE'YE TESELLİ

Kocaelispor'un son bölümde Kolovos ile skoru 2-2'ye getiren golü kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, pozisyonun başrolündeki Altınordu kalecisi Ali Emre Yanar'ın maçtan sonra büyük üzüntü yaşadığı ifade edildi. Hakem Ali Palabıyık'ın 87'nci dakikada oyunu devam ettirdiği pozisyonda Yardımcı Hakem Serkan Çimen'in ofsayt bayrağına aldanarak endirekt serbest vuruş kullanmaya hazırlanan kaleci Ali Emre, müdahale etmediği topu rakibin filelere göndermesiyle büyük şok yaşadı. İtirazlara rağmen gol kararını değiştiremeyen Altınordulu futbolcuların soyunma odasında Ali Emre'yi, "Merak etme, 6 puan alıp ligde kalacağız" sözleriyle teselli ettiği bildirildi.


- İzmir
YORUMLAR
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Kocaelispor ile Altınordu arasında oynanan maçta benzeri görülmemiş gol! Spiker bile şaştı kaldı Kocaelispor ile Altınordu arasında oynanan maçta benzeri görülmemiş gol! Spiker bile şaştı kaldı Menemenspor düştü düşüyor Menemenspor düştü düşüyor

Spor Toto, Altınordu, Ali Emre, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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