Altınordu tek golle kazanıyor - Son Dakika
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Altınordu tek golle kazanıyor

20.03.2022 13:34
Altınordu tek golle kazanıyor

Altınordu, Spor Toto 1. Lig'de deplasmanda Ümraniyespor'u mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı.

Altınordu, Spor Toto 1. Lig'de deplasmanda Ümraniyespor'u mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı. Kırmızı-lacivertliler, 3 galibiyeti de 1-0'lık skorlarla elde etti.

Spor Toto 1. Lig'in 29. hafta maçında Altınordu, deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. Yoğun kar yağışı altında oynanan maçta kırmızı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü 18. dakikada Volkan Fındıklı kaydetti. İzmir temsilcisi bu galibiyetle 29 hafta sonunda puanını 31'e yükseltti.

Ligin ikinci yarısında oynadığı ilk 7 maçı kaybeden Altınordu, adeta ligin dibine demirlemişti. 27. haftada İzmir derbisinde deplasmanda Menemenspor'u 1-0 mağlup ederek, kötü gidişatına son veren kırmızı-lacivertliler, ardından konuk ettiği BB Erzurumspor'u da aynı skorla yenmişti. Dün oynanan maçta Ümraniyespor'u da tek golle mağlup etmeyi başaran İzmir temsilcisi, küme düşme hattında rakipleriyle olan puan farkını azalttı. Altınordu, ligde kalan maçlarında da aynı istikrarı sürdürerek kümede kalmak istiyor.

Altınordu'nun ligde kalan 8 maçı şu şekilde:

30. Hafta: Altınordu - Adanaspor

31. Hafta: Eyüpspor - Altınordu

32. Hafta: Altınordu - Manisa FK

33. Hafta: Ankaragücü - Altınordu

34. Hafta: Samsunspor - Altınordu

35. Hafta: Altınordu bu haftayı bay geçecek

36. Hafta: Kocaelispor - Altınordu

37. Hafta: Altınordu - Balıkesirspor

38. Hafta: Boluspor - Altınordu - İZMİR

Altınordu tek golle kazanıyor

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Ümraniyespor, Altınordu, Spor Toto, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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