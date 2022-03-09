Altınordu, Ümraniyespor maçını kazanmayı hedefliyor - Son Dakika
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Altınordu, Ümraniyespor maçını kazanmayı hedefliyor

09.03.2022 13:41
Altınordu, Ümraniyespor maçını kazanmayı hedefliyor

Spor Toto 1. Lig'de 12 Mart Cumartesi günü deplasmanda Bereket Sigorta Ümraniyespor'la karşılaşacak Altınordu'nun tecrübeli isimlerinden Recep Aydın, son 2 maçta olduğu gibi en iyi şekilde mücadele edip müsabakadan galibiyetle ayrılmak istediklerini bildirdi.

Spor Toto 1. Lig'de 12 Mart Cumartesi günü deplasmanda Bereket Sigorta Ümraniyespor'la karşılaşacak Altınordu'nun tecrübeli isimlerinden Recep Aydın, son 2 maçta olduğu gibi en iyi şekilde mücadele edip müsabakadan galibiyetle ayrılmak istediklerini bildirdi.

Recep, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, NasaDoge Menemenspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor galibiyetleriyle iyi bir hava yakaladıklarını belirtti.

Son 2 haftada mücadele güçlerini üst seviyeye çıkardıklarını aktaran Recep Aydın, şunları kaydetti:

"Takım olarak inancımız arttı. Belki bundan önceki maçlarda saha içinde kopukluklar yaşıyorduk ve bu nedenle sonuca ulaşamıyorduk. İki haftada tüm takım toparlandı. Bu haftaki rakibimiz Ümraniyespor bu ligin iyi takımlarından bir tanesi. Biz de bu maça en iyi şekilde hazırlanıyoruz. İyi konsantre olup iyi mücadele edeceğiz. Artık bizim için her maç bir final. İki maç kazandık diye hiçbir şey bitmedi. Ümraniyespor maçında da en iyi şekilde mücadele edip, galibiyetle ayrılmak istiyoruz."

Ufuk Kahraman: "Takımın öz güveni yerine geldi"

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun yardımcısı Ufuk Kahraman da son 2 maçlarını gol yemeden kazandıklarını hatırlatarak, "Bundan önceki maçlarda basit goller yiyorduk. Özel çalışmalar yaptık ve bunun sonuçlarını sahada gördük. Takımın öz güveni de yerine geldi." ifadelerini kullandı.

Kahraman, önlerindeki Bereket Sigorta Ümraniyespor ve Adanaspor maçlarının çok önemli olduğunu belirterek, "Bu iki maçı da kazanabilecek güçteyiz. Rakiplerimizin analizini de iyi yaptık. Bizim için iç saha veya deplasman fark etmiyor. Sahada en iyi şekilde mücadele edip bu maçlardan istediğimiz sonuçlarla ayrılmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Ümraniyespor, Recep Aydın, Altınordu, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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