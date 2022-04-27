Altınordu yara saracak - Son Dakika
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Altınordu yara saracak

27.04.2022 13:23
Altınordu yara saracak

SPOR Toto 1'inci Lig'de deplasmanda Yılport Samsunspor'a 2-1 yenilerek 7 haftalık namağlup serisi sona eren ve küme düşme tehlikesini atlatamayan Altınordu, bay geçireceği 35'inci haftada eksiklerin takıma dönmesiyle moral bulacak.

SPOR Toto 1'inci Lig'de deplasmanda Yılport Samsunspor'a 2-1 yenilerek 7 haftalık namağlup serisi sona eren ve küme düşme tehlikesini atlatamayan Altınordu, bay geçireceği 35'inci haftada eksiklerin takıma dönmesiyle moral bulacak. İzmir temsilcisinde kırmızı kart cezası sona eren ön libero Kubilay ve sarı kart cezası biten sağ kanat Ahmet İlhan gelecek hafta kritik Kocaelispor deplasmanında görev yapabilecek. Samsunspor karşısında ağrılarına rağmen kaleyi koruyan Ali Emre ile riske edilmeyen Ahmet Dereli'nin de bu süreçte tamamen iyileşeceği ifade edildi. Kırmızı-lacivertliler, Kocaelispor karşısında sahaya tam kadro çıkmayı planlıyor.


- İzmir
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Samsunspor, Altınordu, Spor Toto, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altınordu yara saracak - Son Dakika


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