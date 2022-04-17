Altınordu, yenilmezlik sersini 6 maça çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi

Altınordu, yenilmezlik sersini 6 maça çıkardı

17.04.2022 10:45
Altınordu, yenilmezlik sersini 6 maça çıkardı

Spor Toto 1. Lig'de alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Altınordu, yenilmediği son 6 karşılaşmada 5. galibiyetine ulaştı.

Spor Toto 1. Lig'de alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Altınordu, yenilmediği son 6 karşılaşmada 5. galibiyetine ulaştı.

Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 2-0 yenildiği 26. haftada 22 puanla 18. sırada yer alan Altınordu, 27. haftadan itibaren aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekti.

Mağlup olmadığı son 6 haftada 16 puan toplayan İzmir temsilcisi, düşme hattından çıktığı ligde son 6 hafta öncesinde 38 puan ve averajla 13. sırada yer alıyor.

Gol yemediği 4 maçta NasaDoge Menemenspor (1-0), Büyükşehir Belediye Erzurumspor (1-0), Bereket Sigorta Ümraniyespor (1-0) ve Adanaspor'u (2-0) mağlup eden Altınordu, Eyüpspor'la 2-2 berabere kaldıktan sonra dün de Manisa FK'yi 1-0'lık skorla geçti.

Ligde kalan 6 haftanın 1 tanesini maç yapmadan geçecek Altınordu, 20 Nisan Çarşamba günü MKE Ankaragücü'ne konuk olduktan sonra 25 Nisan Pazar günü Yılport Samsunspor'la da deplasmanda karşılaşacak.

Ligin 35. haftasında müsabakası bulunmayan İzmir temsilcisi, sezonu Kocaelispor (D), Balıkesirspor ve Beypiliç Boluspor (D) karşılaşmalarıyla tamamlayacak.

YORUMLAR
500
Manisa FK Play-Off'u zora soktu Manisa FK Play-Off'u zora soktu Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Bandırmaspor: 1 Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Bandırmaspor: 1

Bandırmaspor, Spor Toto, Altınordu, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Altınordu, yenilmezlik sersini 6 maça çıkardı - Son Dakika


Son Dakika
10:45 6'lı masadaki anlaşmazlığın sebebi ortaya çıktı! Amblem yüzünden reddetmişler
10:10 Emlakçılar odası başkanı açıkladı: Gelinler, eltiler, kaynanalar birlikte yaşayacak
10:08 İsrail polisinin kontrolünde olan Mescid-i Aksa'ya baskın: 9 kişi yaralandı
09:54 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Final Etabı'nda yarış durdu
09:47 Nihat Hatipoğlu'na ''photoshop yapan kadınlar'' sorusu soruldu! Verdiği yanıt, canlı yayına damga vurdu
09:19 Ukrayna'nın esir aldığı Medvedçuk'un eşi bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
09:17 Rusya'nın ele geçirip bıraktığı köyde kimyasal silah kalıntıları bulunduğu öne sürüldü
09:15 Ebru Polat sevgilisinin ayaklarını yıkayıp itiraf etti: Kim demiş ayıp diye, ben yıkarım
09:13 Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu nedeniyle İstanbul'da birçok ilçede yollar trafiğe kapatıldı
09:11 Meteoroloji uyardı! Trakya ve Marmara için yağış geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 10:52:23. #1.12#
SON DAKİKA: Altınordu, yenilmezlik sersini 6 maça çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement