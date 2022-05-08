Amatör bisikletçiler AKRA Gran Fondo Antalya'da yarıştı - Son Dakika
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Amatör bisikletçiler AKRA Gran Fondo Antalya'da yarıştı

08.05.2022 16:40
Amatör bisikletçiler AKRA Gran Fondo Antalya'da yarıştı

Amatör yol bisikleti yarışı AKRA Gran Fondo Antalya, Kemer ilçesinde yapıldı.

Amatör yol bisikleti yarışı AKRA Gran Fondo Antalya, Kemer ilçesinde yapıldı.

İlçe merkezinde verilen startlarda ilk olarak 98 kilometrelik AKRA Parkuru'nda yarışan grup mücadeleye başladı. Ardından da 49 kilometrelik AG Tohum etabının yarışçıları pedal bastı.

Rusya'dan yarışa katılan Peace No War takımından Kirill Krasavin AKRA Parkuru'nda 3.03.15'lik derecesiyle genel klasmanda ilk sırayı aldı. Dost Bisikletler Spor Kulübünden Türk bisikletçi Muhammed Erkan, mücadeleyi 3.04.53 ile ikinci tamamladı. Ukrayna'dan Leader Citron takımından Artem Shcherbyna 3.05.26'lık süresiyle üçüncü oldu.

Yarış sonunda, ülkeleri arasında savaşın yaşandığı sporculardan ilk sırayı alan Rus Krasavin ve üçüncülük elde eden Ukraynalı Scherbyna kol kola podyumda yer aldı. Dostluk örneği sergileyen iki sporcu, Türk bisikletçi Muhammed'e de sarılarak poz verdi.

Kadınlar uzun parkur yarışında Gamze Ceyhan (Treck RMK Mechatronics - 3.44.57) birincilik, İlkem Gökçe (Bireysel - 4.14.29) ikincilik, Melike Çakır (Bireysel - 4.15.52) üçüncülük elde etti.

49 kilometrelik AG Tohum Parkuru'nda genel klasman liderliğini Akdeniz Belediyespor'dan Nurullah Yurteri 1.13.59'luk derecesiyle aldı. Muğla Karya Bisiklet'ten Barış Akkoyun 1.13.59 ile ikinci, Cyclist Türkiye'den Tunahan Özer 1.14.09'luk derecesiyle üçüncü oldu.

Kısa parkur kadınlarda Selinay Tuğçe Kır (Aktif Pedal - 1.17.27) birinci, Irena Vasilevskaya (Aerostar Team 1 – 1.18.17) ikinci, Meltem Kılıç (Velocity 216 - 1.20.59) üçüncü sırayı aldı.

Kemer'de bisiklet festivali yaşatan organizasyonun ardından düzenlenen törende kategorilerinde dereceye girenlere ödüllerini Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun yanı sıra protokolden bazı isimler, sponsor firma ve organizasyon yetkilileri verdi.

Emin Müftüoğlu, sadece Kemer değil, bu tip organizasyonları yurdun dört bir tarafına taşımak gerektiğini belirterek, "Kemer'den sonra Bodrum ve Marmaris'i de eklersek sadece bu ay içinde 3 büyük Gran Fondo yarışını gerçekleştirmiş olacağız. Bu da bisiklet ailesi olarak bizleri son derece mutlu etmektedir." dedi.

Dördüncüsü gerçekleştirilen AKRA Gran Fondo Antalya'nın bu yıl format değiştirerek Kemer gibi bir turizm cennetinde yapılmasının hem Türkiye'deki bisiklet turizminin gelişimi hem de bisiklet ailesinin buluşması açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Müftüoğlu, "Türkiye Bisiklet Federasyonu olarak ülkemizin en önemli turistik noktalarından biri olan Antalya Kemer'de gerçekleştirilen bu yarışa tüm gücümüzle destek vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Amatör bisikletçiler AKRA Gran Fondo Antalya'da yarıştı
Amatör bisikletçiler AKRA Gran Fondo Antalya'da yarıştı
Amatör bisikletçiler AKRA Gran Fondo Antalya'da yarıştı
Amatör bisikletçiler AKRA Gran Fondo Antalya'da yarıştı

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Antalya Kemer, Bisiklet, Hisarcık, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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