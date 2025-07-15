Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, futbolcusu Mert Miraç Altıntaş'ı Nesine 2. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor'a kiraladı.
Amed Sportif Faaliyetler Kulübünden yapılan açıklamada, "Profesyonel oyuncularımızdan Mert Miraç Altıntaş'ın, Mardin 1969 Spor Kulübü'ne 1 yıllığına kiralık olarak transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Mert Miraç'a yeni takımında başarılar dileriz." denildi.
Son Dakika › Spor › Amed'den Mardin'e Kiralık Transfer - Son Dakika
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