Amed deplasmanında 1-0 yenilen Konyaspor'da Palut üretemediklerini söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Amed deplasmanında 1-0 yenilen Konyaspor'da Palut üretemediklerini söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'e 1-0 yenilen TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, çok iyi savundukları maçı tek golle kaybettiklerini söyledi. Palut, üretmekte zorlandıklarını, ofansif değişikliklerin fayda getirmediğini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'e 1-0 mağlup olan TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, çok iyi defans yaptıkları karşılaşmada 1 golle maçı kaybettiklerini söyledi.

Palut, Diyarbakır Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligde kötü gittiklerini, aynı görüntünün bugün de devam ettiğini belirtti.

Karşılarında agresif, coşkulu ve tempolu oynayan bir takım olduğunu ifade eden Palut, şöyle konuştu:

"Özellikle ilk yarı, hatta 70. dakikaya kadar rakibimiz hiç pozisyon bulamadı. Bu, onların iç saha performanslarıyla çelişiyordu ama bizim için söylememe gerek yok zaten pozisyon bulamıyoruz. Bir tane Orban'la bir tane de Krasnic ile pozisyon yakaladılar ve onlar gol olabilirdi. Hiç olmaması gereken artık iki kişiyle sıkıştırdığımız ve içeride sadece Diagne'nin olduğu bir pozisyonda kötü bir gol yedik. Kalan zamanda bunu bir şekilde telafi etmek için yüklendik ama başaramadık."

Konyaspor'un dengeli ve sahaya iyi yayılan bir takım olduğunu dile getiren Palut, "Üretmekte zorlanınca Amed deplasmanında bir gol yiyebilirsiniz. Bunun ofansif telafisini hiçbir şekilde yapamadığımız zaman mağlubiyet bu şekilde karşımıza çıkıyor. Oyuncu değişiklikleri yaptık ama ofansif anlamda fayda getirmedi. Genel manada bu deplasmandaki oyunları seyrettim. Kaybetmememiz gereken bir oyundu ve oyun tam bize dönüyordu, Amedspor'un değişiklikleri bıraktığı alanlarla çok kötü bir gol yedik. Üretemedik, çok iyi defans yaptığımız bir oyunda da yediğimiz bir golle kaybettik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
İlhan PalutKonyasporTümosanFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pazartesi trafiğe açılacak 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek Pazartesi trafiğe açılacak! 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek
Görüntü Türkiye’den Kentin göbeğinde fuhuş pazarlığı yapılıyor Görüntü Türkiye'den! Kentin göbeğinde fuhuş pazarlığı yapılıyor
İstanbul Valisi Davut Gül: Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacak İstanbul Valisi Davut Gül: Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacak
İBB davasında İmamoğlu’nun savunması tamamlandı Hz. Ali’nin sözlerini okudu İBB davasında İmamoğlu'nun savunması tamamlandı! Hz. Ali'nin sözlerini okudu
Muhabirin zor anları Canlı yayında kafasına İETT otobüsünün aynası çarptı Muhabirin zor anları! Canlı yayında kafasına İETT otobüsünün aynası çarptı
Tartıştığı kocasının otomobiline çekiçle zarar verdi Tartıştığı kocasının otomobiline çekiçle zarar verdi
19:33
İBB davasında ara karar: 7 tutuklu sanık tahliye edildi
İBB davasında ara karar: 7 tutuklu sanık tahliye edildi
18:38
Bahçeli: Azerbaycan ve Türkiye hangi konuda olursa olsun birbirinden ayrılmaz bir bütündür
Bahçeli: Azerbaycan ve Türkiye hangi konuda olursa olsun birbirinden ayrılmaz bir bütündür
18:22
Fransa’da protestolar şiddetlendi Tarihi bina ateşe verildi, belediye basıldı
Fransa’da protestolar şiddetlendi! Tarihi bina ateşe verildi, belediye basıldı
18:04
Canlı anlatım: Kadıköy’de ikinci gol geldi
Canlı anlatım: Kadıköy'de ikinci gol geldi
17:11
Fatih Erbakan’dan “sirkeli su“ eylemine tepki: Görevden alma durumu olabilir
Fatih Erbakan'dan "sirkeli su" eylemine tepki: Görevden alma durumu olabilir
16:55
Fransa’da sarı yelekliler her yeri yakıp yıkıyor Polislerin çaresiz kaldığı anlar kamerada
Fransa'da sarı yelekliler her yeri yakıp yıkıyor! Polislerin çaresiz kaldığı anlar kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2026 20:40:19. #.0.3#
SON DAKİKA: Amed deplasmanında 1-0 yenilen Konyaspor'da Palut üretemediklerini söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei