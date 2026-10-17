Amedspor kazanmaya devam ediyor - Son Dakika
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Amedspor kazanmaya devam ediyor

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Amedspor kazanmaya devam ediyor
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Süper Lig'in 8. haftasında Amedspor, sahasında ağırladığı Konyaspor'u Mbaye Diagne'nin attığı golle 1-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 8. haftasında Amedspor ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Amedspor, 1-0 kazandı.

GALİBİYET DIAGNE İLE GELDİ

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, ev sahibi Amedspor'a galibiyeti getiren golü 86. dakikada Mbaye Diagne attı.

ZİRVE TAKİBİ DEVAM EDİYOR

Bu sonuçla birlikte Amedspor, 17 puana yükseldi ve lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Konuk ekip Konyaspor ise 5 puanda kaldı. Süper Lig'in bir sonraki maç haftasında Amedspor, Samsunspor deplasmanına gidecek. Konyaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

Mbaye DiagneKonyasporFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • DENİZCİ21 DENİZCİ21:
    ne güzel helal olsun. seneye ülkemizi Avrupa da daha iyi temsil ederler. 11 4 Yanıtla
  • Vedat Demir Vedat Demir:
    Arkanda 10 milyonlar var Amed. 9 5 Yanıtla
    VillaUmut VillaUmut:
    Abart :) 2 2
  • dilaver ovalı dilaver ovalı:
    DOĞUNUN KARTALLARINI TEBRİK EDİYORUM 2 3 Yanıtla
  • 1234567 1234567:
    Adana demirde böyle başlamıştı 1 0 Yanıtla
  • Ahmet Eke Ahmet Eke:
    tabii ki sonuna kadar hak etti 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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