Ampute milli takım kaptanı Bülent Çetin: Hedefimize adım adım ilerliyoruz - Son Dakika
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Ampute milli takım kaptanı Bülent Çetin: Hedefimize adım adım ilerliyoruz

06.10.2022 11:04
Ampute milli takım kaptanı Bülent Çetin: Hedefimize adım adım ilerliyoruz

Ampute Milli Takım kaptanı ve kalecisi Bülent Çetin, Dünya Kupası 'nda çeyrek finale kaldıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Meksika'yı net bir skorla geçtik. Dünya Kupası'nı ne kadar çok istediğimizi bir kez daha gösterdik.

Ampute Milli Takım kaptanı ve kalecisi Bülent Çetin, Dünya Kupası 'nda çeyrek finale kaldıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Meksika'yı net bir skorla geçtik. Dünya Kupası'nı ne kadar çok istediğimizi bir kez daha gösterdik. Önümüzde Fas müsabakası var. Hedefimize adım adım ilerliyoruz" dedi

Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nda Son 16 Turu'nda Meksika'yı 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Ay-Yıldızlılar, Son 16 Turu'nda Arjantin'i 4-0 mağlup eden Fas'la çeyrek finalde eşleşti. Dünya Kupası'nda şampiyonluğu hedefleyen Ay-Yıldızlılar, çeyrek finalde bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Fas'la karşılaşacak. Müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Ampute Milli Takım kaptanı ve kalecisi Bülent Çetin, çeyrek final maçı öncesi açıklamalarda bulundu.  Çetin,  Meksiya'yı 5-0'lık gibi net bir skorla geçtiklerini hatırlatarak, hedeflerinin Dünya Kupasını Türkiye'de kalmasını sağlamak olduğunu söyledi.Kaptan Çetin, "Grup müsabakalarında ve son 16 turunda galibiyetlerimizi bol golle aldık.  Her maça aşırı bir motive ile çıkıyoruz. Saha hocalarımız ve arkadaşlarla mücadele ediyoruz ama arkamızda milyonların olduğunu görüyoruz.  Bu desteğin sorumluluğunu herkes çok iyi hissediyor.  Bize verilen destek ve güvenini boşa çıkarmamak için her maça daha çok motive olarak, daha çok isteyerek ve hedefimize bir adım daha yaklaşmak için atıyoruz.  Bugün Fas ile çeyrek final maçına çıkacağız. Yine aynı destek aynı coşkuyla müsabakaya hazırız. Dünya Kupası'nın ülkemizde kalması için tüm mücadelemizi veriyoruz" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Bülent Çetin, Milli Takım, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ampute milli takım kaptanı Bülent Çetin: Hedefimize adım adım ilerliyoruz - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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