Anadolu Efes-AX Armani Exchange Milan maçından notlar - Son Dakika

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı'nın, THY Avrupa Ligi'nde İtalya'nın AX Armani Exchange Milan ekibini konuk ettiği play-off çeyrek final serisi dördüncü maçına basketbolseverler yoğun ilgi gösterdi.

Lacivert-beyazlı taraftarlar, Anadolu Efes'i, kazanması halinde Dörtlü Final'e çıkacağı önemli karşılaşmada yalnız bırakmadı.

Müsabakanın oynandığı Sinan Erdem Spor Salonu'nu dolduran taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla Anadolu Efes'e destek verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da müsabakayı salonda takip etti.