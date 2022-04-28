Anadolu Efes-AX Armani Exchange Milan maçından notlar - Son Dakika
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Anadolu Efes-AX Armani Exchange Milan maçından notlar

28.04.2022 20:50
Anadolu Efes-AX Armani Exchange Milan maçından notlar

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı'nın, THY Avrupa Ligi'nde İtalya'nın AX Armani Exchange Milan ekibini konuk ettiği play-off çeyrek final serisi dördüncü maçına basketbolseverler yoğun ilgi gösterdi.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı'nın, THY Avrupa Ligi'nde İtalya'nın AX Armani Exchange Milan ekibini konuk ettiği play-off çeyrek final serisi dördüncü maçına basketbolseverler yoğun ilgi gösterdi.

Lacivert-beyazlı taraftarlar, Anadolu Efes'i, kazanması halinde Dörtlü Final'e çıkacağı önemli karşılaşmada yalnız bırakmadı.

Müsabakanın oynandığı Sinan Erdem Spor Salonu'nu dolduran taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla Anadolu Efes'e destek verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da müsabakayı salonda takip etti.

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Anadolu Efes, yarın Dörtlü Final için sahaya çıkacak Anadolu Efes, yarın Dörtlü Final için sahaya çıkacak Anadolu Efes-AX Armani Exchange Milan maçının ardından Anadolu Efes-AX Armani Exchange Milan maçının ardından

Anadolu Efes, Play Off, İtalya, Milan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Anadolu Efes-AX Armani Exchange Milan maçından notlar - Son Dakika


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