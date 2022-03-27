Anadolu Efes, "Bir kitap da sen getir" projesinde binlerce kitap topladı - Son Dakika

Anadolu Vakfı ile birlikte ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim hayatlarına destek olmak için "Bir Kitap da Sen Getir" projesini altıncı kez gerçekleştiren Anadolu Efes Spor Kulübü, Aliağa Petkim Spor maçı öncesinde binlerce kitap topladı.

Eğitim gönüllüsü basketbolseverlerin ve özellikle de çocukların yoğun ilgisi sayesinde kitap adedinde daha önceki yılların da üstüne çıkan Anadolu Efes, kitap bağışı yapan taraftarlarına ücretsiz maç bileti sağladı.

KİTAPLAR, KISA SÜRE İÇERİSİNDE TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINA GÖNDERİLECEKTaraftarların Sinan Erdem Spor Salonu'na getirdiği karalanmamış, boyanmamış ve iyi durumda olan ilk ve ortaokul seviyesindeki kitaplar, tasnif sürecinden de geçirilecek. Gönderim için uygun görülen kitaplar, Anadolu Vakfı'nın belirleyeceği Türkiye 'nin dört bir yanındaki okullara kısa süre içerisinde gönderilecek.

Bir Kitap da Sen Getir projesi sayesinde bugüne kadar on binlerce kitap toplayan Anadolu Efes'in gelecek sezonlarda da ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim yaşamlarına katkı sağlamaya devam edeceği öğrenildi.

- İstanbul