Anadolu Efes Fransa'da Yenildi!

Spor

Salon: LDLC Arena

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Milan Nedovic (Slovenya), Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan)

LDLC ASVEL: Maledon 17, Harrison 4, Kahudi 5, Ndiaye 1, Lauvergne 18, Lee 8, Ajinca 2, de Colo 17, Sako 11, Roberson 2, Lighty 8, Black 4

Anadolu Efes: Bryant 8, Johnson, Thompson 14, Poirier 10, Ercan Osmani 6, Beaubois 20, Nwora 9, Smits 5, Hollatz 2, Oturu 7, Willis 1

1. Periyot: 22-25

Devre: 47-55

3. Periyot: 70-67

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'e 97-82 yenildi.

Bu sonuçla lacivert-beyazlılar, 6. kez sahadan yenik ayrıldı. Fransız ekibi ise 4. kez galip geldi.