Anadolu Efes-Galatasaray Nef play-off yarı final mücadelesi yarın başlayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Anadolu Efes-Galatasaray Nef play-off yarı final mücadelesi yarın başlayacak

26.05.2022 11:37
Anadolu Efes-Galatasaray Nef play-off yarı final mücadelesi yarın başlayacak

ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Galatasaray Nef arasındaki play-off yarı final serisinin ilk maçı yarın oynanacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Galatasaray Nef arasındaki play-off yarı final serisinin ilk maçı yarın oynanacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Normal sezonu 2. sırada bitiren Anadolu Efes, play-off çeyrek finalinde Pınar Karşıyaka'ya üstünlük kurarak adını yarı finale yazdırdı.

Ligde 3. sırada yer alarak play-off oynama hakkı elde eden Galatasaray Nef ise başantrenör Andreas Pistiolis yönetiminde çeyrek finalde de başarılı performansını sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekip, çeyrek finalde Bahçeşehir Koleji'ne üstünlük kurarak yarı finale yükseldi.

Toplamda üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmede ikinci maç, yine Anadolu Efes'in ev sahipliğinde 29 Mayıs Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

YORUMLAR
500
Ufuk Sarıca: 'Organizasyonumuzu geliştirmemiz gerekiyor' Ufuk Sarıca: 'Organizasyonumuzu geliştirmemiz gerekiyor' Anadolu Efes, play-offta yarı finalde Anadolu Efes, play-offta yarı finalde
Kaynak: AA

Anadolu Efes, Galatasaray, Play Off, Nef, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Anadolu Efes-Galatasaray Nef play-off yarı final mücadelesi yarın başlayacak - Son Dakika


Son Dakika
14:22 İki kardeşi bıçaklayıp motosikletiyle hastaneye bıraktı! 1 kişinin öldüğü olayda şüpheli yakalandı
14:17 Merkez Bankası kararı sonrası dolar ve euro düşüşe geçti
14:07 Merkez Bankası'nın faiz kararı 14'te sabit kaldı
13:56 Mahkeme "Man Adası" davasında karara vardı: Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve ailesine 100 bin TL tazminat ödeyecek
13:51 Simitin 4 lira olduğunu duyunca kendinden geçti! Fırın sahibini yumruklarla darp etti
13:30 Avrupa şampiyonu Anadolu Efes, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti: 2 metre 22 santimlik Pleiss'i gören Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi
13:28 Mevlüt Çavuşoğlu terör saldırılarına dikkat çekti: Tehdit artıyor ve gereğini yapmamız lazım
13:01 Konseri iptal edilen Melek Mosso konu ile ilgili açıklama yaptı: Ahlakımı sorgulamak birkaç kendini bilmeze kalmadı
12:21 Kansere yakalanan Billur Kalkavan, takipçilerine seslendi: Sizden rica ediyorum ilaç, bitki, doktor önermeyin
11:54 Kaçan balık büyük oldu! Fenerbahçe'nin Kerem'i Galatasaray'a kaptırdığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 14:32:08. #1.12#
SON DAKİKA: Anadolu Efes-Galatasaray Nef play-off yarı final mücadelesi yarın başlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement