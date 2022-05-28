Anadolu Efes ile Galatasaray Nef, yarı finalin 2. maçını yarın oynayacak - Son Dakika
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Anadolu Efes ile Galatasaray Nef, yarı finalin 2. maçını yarın oynayacak

28.05.2022 09:37
Anadolu Efes ile Galatasaray Nef, yarı finalin 2. maçını yarın oynayacak

ING Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final serisinde Anadolu Efes ile Galatasaray Nef arasındaki ikinci maç yarın oynanacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final serisinde Anadolu Efes ile Galatasaray Nef arasındaki ikinci maç yarın oynanacak.

Sinan Erdem Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Normal sezonu 2. sırada bitiren Anadolu Efes, play-off çeyrek finalinde Pınar Karşıyaka'ya üstünlük kurarak adını yarı finale yazdırmıştı.

Ligde 3. sırada yer alarak play-off oynama hakkı elde eden Galatasaray Nef ise çeyrek finalde Bahçeşehir Koleji'ne üstünlük kurarak yarı finale yükselmişti.

Toplamda üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmenin ilk müsabakasında Galatasaray Nef, konuk olduğu rakibini 105-70 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Eşleşmenin üçüncü müsabakası 31 Mayıs Salı günü sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Anadolu Efes ile Galatasaray Nef, yarı finalin 2. maçını yarın oynayacak - Son Dakika


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